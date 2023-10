Informatiu Migdia / Dimarts 17 d'octubre del 2023

En plenes negociacions sobre la investidura de Pedro Sánchez que gira al voltant del referèndum d'autodeterminació i l'amnistia, el president de la Generalitat Pere Aragonès anirà dijous a Madrid per intervenir al Senat. La portaveu del Govern Patricia Plaja ha explicat que el president va a la cambra alta a defensar els grans consensos del país, ja que l'executiu no vol deixar en mans de PSOE o PP la reivindicació dels interessos de Catalunya. Plaja ha fet seves les paraules d'Aragonès els últims dies en el sentit que amb l'amnistia no n'hi ha prou i que el plantejament de la Generalitat passa per un referèndum sobre la independència amb pregunta binària en què els catalans, però no la resta d'espanyols, puguin respondre sí o no.





Barcelona Global situa l'habitatge i la fiscalitat com a principals reptes per atraure més professionals internacionals. Així reflecteixen els resultats de la 6a edició de l'enquesta Internacional Talent Monitor, en què els estrangers que viuen i treballen a la ciutat han puntuat amb la nota més baixa dos paràmetres: les dificultats burocràtiques i les complicacions per accedir a un habitatge, sigui de compra o de lloguer.





I uns altres barcelonins a qui també se'ls hi fa difícil el dia a dia són els que tenen casa o negoci als barris del Poble Nou Sant Martí o el Fòrum. I per què? Doncs fa anys que denuncien les pudors del clavegueram i també els provinents de la depuradora del Besòs. Tot plegat s'ha agreujat els últims anys a causa de la manca de pluja i la sequera. L'Ajuntament intenta minimitzar les molèsties, però sense gaire èxit com ha explicat el president de l'associació de veïns del Poble Nou a HerrearenCopeCatalunyaiAndorra.





L'accident mortal de l'exboxejador i motorista Xavi Moya porta a l'Ajuntament de Barcelona fins als jutjats. La família presentarà una denúncia contra el consistori municipal perquè considera una negligència la senyalització del carrer Aragó.





I amb la temporada d'estiu acabada els bombers constaten que cada any augmenta l'activitat al medi natural i, per tant, també el nombre de rescats que s'efectuen. Els últims anys s'han intensificat sobretot després de la pandèmia. Estem davant d'uns increments constants des de l'any 2000 i des d'aleshores s'han multiplicat per cinc.





El menjador social de Sant Egidi celebra 10 anys de funcionament. Estem davant d'un servei que ha anat creixent des de les 20 persones que van seure a la taula ara fa 10 anys fins a les 250 que hi van a menjar setmanalment.





El servei d'estudis del BBVA eleva una dècima la previsió de creixement del PIB de Catalunya per aquest any i la xifra en un 2,7. En canvi, l'ha rebaixat fins a l'1,8 pel 2024. L'entitat ha explicat que Catalunya serà una de les quatre comunitats que lideraran l'evolució econòmica d'Espanya.