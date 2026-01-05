Córdoba revoluciona su Cabalgata de Reyes Magos con un despliegue histórico en 2026

La Cabalgata de Reyes Magos 2026 de Córdoba se prepara para ser un acontecimiento inolvidable y totalmente distinto a las ediciones anteriores. El cortejo, que recorrerá las calles de la ciudad el próximo 5 de enero, contará con 14 carrozas completamente nuevas, cinco pasacalles inéditos y el acompañamiento de tres destacadas bandas de música. Además, este año se lanzará una cifra récord de 17.500 kilos de caramelos, consolidando un aumento progresivo que ya en 2025 superó en 9.000 kilos la cantidad de 2024.

Un despliegue renovado en busca de la excelencia

Los detalles de esta ambiciosa cabalgata han sido presentados por el delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, quien ha destacado el intenso trabajo que se viene realizando para ofrecer un espectáculo de máxima calidad. Según ha afirmado el edil, el Grupo Mundo, encargado del diseño, lleva trabajando desde el pasado mes de febrero "para mejorarla hasta los extremos de la excelencia" y garantizar "un desarrollo magnífico". Este esfuerzo se complementa con la participación de la Federación de Peñas, que aportará a la organización 182 niños y 26 adultos para dar vida a la comitiva.

A la gran cantidad de caramelos se sumará el reparto de 143.000 unidades de gusanitos y otros regalos. El cortejo estará formado por una amplia representación institucional que incluye personal de Correos, la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Bomberos, además de furgonetas de apoyo logístico para reponer los dulces en las carrozas cuando sea necesario, asegurando que la generosidad de Sus Majestades llegue a todos los rincones del recorrido.

Dentro del traje siempre hay un niño" Emisario real

El mensaje de ilusión del emisario real

En la presentación del evento, el emisario real ha ofrecido un emotivo discurso centrado en la importancia de mantener viva la ilusión. Ha invitado a los adultos a quitarse "el traje de adulto que se hace viejo y que se ensucia", recordando que "dentro del traje siempre hay un niño". Su mensaje ha sido una llamada a la nostalgia y a la alegría, animando a todos a "sacar al niño que llevamos dentro" para recibir como se merecen a los tres Reyes Magos, que llegarán "desde tierras muy lejanas".

El representante de Sus Majestades ha subrayado que la espera y la celebración forman parte de la magia de estas fechas, concluyendo con una reflexión cargada de optimismo y vitalidad. Con sus palabras, ha querido recordar a todos los cordobeses que "la vida es más linda si la alegría se expresa", un sentimiento que espera ver reflejado en los rostros de pequeños y mayores durante la mágica tarde del 5 de enero.

La vida es más linda si la alegría se expresa" Melchor, Gaspar y Baltasar

Recorrido y momentos clave de la Cabalgata

El cortejo real iniciará su recorrido el 5 de enero a las 17:00 horas desde la Plaza de Santa Teresa. La comitiva avanzará por el itinerario previsto, aunque se han establecido puntos específicos donde, por seguridad, no se lanzarán caramelos. Estos tramos incluyen el paso por el puente hacia la Avenida del Corregidor y el final del trayecto en Ollerías, a partir de las 21:00 horas aproximadamente, cuando el desfile llegue a su fin en la Ronda del Marrubial.

Una vez finalizado el desfile, la jornada culminará con uno de los momentos más solemnes y tradicionales: la Adoración del Niño Jesús en la Plaza del Alpargate. Para este acto, Sus Majestades y su cortejo se trasladarán en coches de caballos, un detalle cuidado por la Asociación de Carruajes de Tradición. Tras este tributo, los Reyes Magos comenzarán oficialmente su noche más ajetreada: la distribución de regalos en todos los hogares. Desde el Ayuntamiento de Córdoba confían en "una buena tarde", aunque contemplan alternativas en caso de que la lluvia haga acto de presencia.