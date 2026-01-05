Alejandra Pulgar, venezolana residente en Ávila: "Le han arrancado la cabeza al pulpo, pero quedan muchos tentáculos que son complicados"

Las miradas de todo el mundo están puestas en Venezuela, después de que este sábado Estados Unidos bombardeara las bases militares de este país y diera captura a Nicolás Maduro, ahora en Nueva York a la espera de su proceso judicial. En COPE hemos querido saber cómo está viviendo toda esta situación la comunidad venezolana afincada en Ávila, que supera las 300 personas. Una de ellas es Alejandra Pulgar, quien nos ha contado que están “contentos”, porque sienten que “ le han arrancado la cabeza al pulpo, pero aún quedan muchos tentáculos que son complicados”. Aún hay “angustia y miedo a celebrar” porque “el régimen continúa”, dice Alejandra, “y quedan allí muchos familiares y amigos”.

Reconoce Alejandra que “deseábamos y pedíamos a gritos” que algo así sucediera, sin embargo lamenta que “falta mucho”, como “que se reconozca a Edmundo González como presidente electo, que María Corina Machado pueda volver a entrar en el país sin ningún problema o que se lleven a Diosdado Cabello y toda la otra comitiva”. Asegura Alejandra Pulgar que sienten que las cosas “están a medias”.

A futuro Alejandra confía en que su país, Venezuela, pueda tener “libertad plena” y allí se pueda hablar y regresar “sin miedo”, pero sobre todo “que pueda reconstruirse el país”.

15 años viviendo en españa , ocho de ellos en ávila

Hace ya 15 años que Alejandra tuvo que abandonar su Venezuela, por el secuestro de un sobrino y la amenaza de secuestro de su propio hijo. Ahora asegura que ya tiene su vida hecha en Ávila , pero reconoce que si toda sale bien le gustaría volver para visitar a los suyos y “besar nuevamente mi tierra sin miedo”.