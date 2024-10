Vuelve de fiesta en Barcelona y lo que se lleva del local deja a los pasajeros del metro en shock: “Sale rentable”

La pregunta es obvia y seguro que tú, o alguien que conozcas de cerca, responde afirmativamente. Y es que, ¿a quién no le ha pasado que haya salido de fiesta y se le haya ido un poco de las manos? Y no, no necesariamente porque te pases con ciertas bebidas.

A veces, puede ser simplemente, porque con la euforia del momento te vienes arriba y tomas decisiones que, en frío, no habrías tomado jamás. Las cosas como son, la nocturnidad y la felicidad de salir con tus amigos, puede ser suficiente para hacer cosa que nunca harías.

Y esto, todavía más, pasa en ciudades grandes donde las oportunidades y los locales para salir son mucho más amplias. Eso sí, dicho sea de paso, también es más largo el camino a casa que en una ciudad más pequeña.

Porque cuando sales y piensas en el trayecto que te espera al volver, a veces a altas horas de la noche y cansado, puede que se te quiten las ganas de festejar.

Hay, por tanto, muchas personas que prefieren recogerse antes y salir con el último metro. Y es que lo hicieron, precisamente, Carla y su amiga.

Carla es una chica que contó cómo su amiga, al volver de fiesta en la ciudad condal, se llevó algo del local de donde salió, que dejó a todos los pasajeros sin palabras.

Lo que se lleva que deja a todos en shock

Carla y su amiga, después de un día intenso de salir, decidieron volver a casa sin gastarse más dinero del necesario: volviendo con el último metro.

Sin embargo, no lo harían de una forma normal, sino que dejaron a todos los pasajeros sin palabras por cómo iban. Y no, no iban eufóricas, sino con lo que llevaban.

Y es que la amiga de Carla decidió tomar prestado algo del local en el que habían salido previamente: una silla. Sí, tal cual lo lees.

Una de las sillas de la terraza se la llevó, porque, según comentaba su amiga en redes sociales, “decidió que era buena decoración para su piso” decía Carla.

Y así, sin ningún remilgo, esta chica llevaba la silla por toda Barcelona, valiéndose de ella para descansar en los momentos que ella consideraba. Una idea que le ha parecido brillante a una seguidora, ya que dice que es "rentable".

Claro, que los pasajeros del metro, al verla con una silla en todo momento, no pudieron si no alucinar. Entre otras cosas, porque se puso la silla en medio del vagón del metro, y con eso hay poco más que decir.

Le roban por cuarta vez la bici y esto hace para recuperarla

Lo cierto es que Álex, al que ya han robado al menos cuatro veces en Barcelona, sabe que si quieres recuperar algo, tienes que entrar en distintas aplicaciones y tiendas de segunda mano. Porque sí, lo más seguro es que eso que te han robado, se venda.

Por eso mismo, él entró en Wallapop y buscó su bici y, casualmente, al poco tiempo de habérsela robado, se la encontró. Por supuesto, contactó con su vendedor y acordó verse en persona, para poder denunciarle.

“Estamos yendo ahora mismo a Rubí, hemos quedado con el ladrón de la bici o el vendedor de la bici robada, y le he intentado descontar un poco de dinero” comenzaba contando en su cuenta de TikTok.

“Me han avisado de que Rubí era un sitio chungo, y a medida que vamos el barrio se va haciendo cada vez más chungo” contaba mientras enseñaba su recorrido.

En ese momento, se encontraba con el vendedor, y, cuando le explicaba que esa bici era suya, él salía por peteneras. “Tengo el número del pavo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Si el pavo era alemán” decía el vendedor.

Álex le instaba a que denunciaran conjuntamente ante la policía, porque el vendedor decía que le habían cobrado 150 euros por esa bicicleta. Sea como sea, al final decidió devolvérsela, aunque con cierto grado de desconfianza.

“Según él se la habían venido, no sé si será cierto. Insistía mucho en que no había sido él, al principio le creíamos pero ahora que no estamos con él, empezamos a dudar” decía.