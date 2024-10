Sale a pasear por Barcelona, se encuentra un carrito y se queda sin palabras al ver lo que hay dentro: "Lo he visto todo"

Ahora que estamos enfrentando el otoño y las temperaturas, por lo general, están bajando, nos apetecen otro tipo de planes. Si cuando era primavera o verano, lo que nos salía era ir a terrazas y bares, ahora nos pide el cuerpo más recogimiento.

Porque sí, hace más frío que antes y como que eso de estar fuera de un local, apetece más bien poco. Además, aunque salgamos, preferimos planes algo más tranquilos y a horas donde todavía predomine el sol.

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA Personas pasean por un parque de Barcelona

Así que, es posible que, uno de esos planes que te apetezcan sean el de salir a pasear. Además, es un plan que se puede realizar tanto solo como en compañía, porque se disfruta de la misma manera.

Y eso es, precisamente, lo que debió de pensar este joven. Resulta que salió a dar un paseo por Barcelona, sin esperar lo que iba a encontrar.

Es cierto que era de noche y que la oscuridad, muchas veces, puede llegar a confundir, pero, en este caso, no había lugar a confusión en lo más mínimo.

Y es que se encontró con un carrito de bebés, pensando que, lo normal, era que hubiera un pequeño ahí dentro. Pero no, se encontró con otra cosa totalmente diferente.

Lo que se encontró en el carrito de niños

Este joven se hace llamar en TikTok Garnika, y a través de su cuenta, contaba lo que vio. A partir de una altura considerable, vio cómo una pareja paseaba un carrito de niños.

Hasta ahí habría sido todo normal, si no fuera porque, cuando están sentándose en un banco para descansar un ratito, descubrieron la capota de la silleta.

Y no, ahí no había ningún bebé (como hubiera cabido esperar), sino que había una mascota. Puede ser que no sea la primera vez que tú ves algo así, porque es posible que hayas visto un carrito con un perro dentro, pero no lo que vio Garnika.

Cargando…

Y es que dentro de esa silleta había un cerdo. Pero no un cerdito pequeño, sino uno enorme. No contentos con ello, le dejaban en el carrito mientras le alimentaban. Hay que decir, por cierto, que era un cerdo que se portaba increíblemente bien.

“Ahora sí que ya lo he visto todo” llegaba a decir este usuario de TikTok. Él, y todos los usuarios que han visto este vídeo sin dar crédito a lo que había.

alucina con la propuesta que le hacen como presidenta de la comunidad

Y si en esas series, como Aquí no hay quien viva o La que se avecina, había una figura fundamental en torno a la que giraba todo, esa era la del presidente de la comunidad. Esa figura de autoridad dentro del edificio que, entre otras cosas, siempre "se come marrones".

Es por eso que, en la vida real, no se suele querer que te toque ser presidente. Y si no que se lo digan a Cris, una joven de Barcelona a la que le ha tocado ser la presidenta de su comunidad. Fue a su primera reunión, y alucinó con lo que le tocaba hacer nada más llegar.

Y es que había un problema con los balcones, que tenían que reparar y aprobar entre todos una derrama. Lo que no esperaba es que ella tuviese que aprobarla y, por tanto, su precio, pidiendo un préstamo al banco. Al principio le dijeron que serían 8.000 euros, una cifra que subió hasta los 10.000 euros.

"Dime que no. Entonces, ¿mil por casa? No todo el mundo tiene 1.000 euros en su casa, yo pregunto. Sé que es indiscreto, pero está a punto de darme una crisis de ansiedad" decía Cris con muchísimo humor.

Al final, aprobaron la derrama y, de hecho, se llevó la amistad de sus vecinas, con las que quedó para el próximo día para ir a visitar juntas el tejado.