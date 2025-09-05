Trabaja en el aeropuerto de Barcelona, ve a un niño solo y la razón que le dan los padres para dejarlo en tierra le preocupa: “No es normal”

Vacaciones, buen tiempo, sol, y muchos días para descansar. Son los ingredientes que propician un buen verano y, sin duda, un buen mes de agosto que estamos ya comenzando. Agosto es siempre el mes de los preferidos por los españoles para cogerse esos días libres.

Playa, montaña o pueblos, son los destinos elegidos por todos para desconectar y no pensar en el trabajo ni en todas esas cosas que nos estresan. Sea como sea, es un buen momento para descansar y tomar un respiro antes de volver a la rutina.

Cada uno, durante estos días de vacaciones, se organiza como mejor quiere y como buenamente puede. Los hay que prefieren irse a su sitio preferido de playa, o los que pasan semanas en su pueblo, o quienes, más arriesgados, cogen un vuelo a un destino nuevo para no parar de turistear.

Alamy Stock Photo Aeropuerto lleno de gente

Por eso, no debe extrañarnos que los aeropuertos sean de los lugares más concurridos durante esta época estival. Según sea de grande el aeropuerto, tendremos más personas (y más vuelos, por supuesto) y más actividades de ocio . Hay algunos, sobre todo los de las ciudades grandes, que parecen auténticos centros comerciales.

Por eso, todos los que trabajan ahí tienen infinitas historias que contar. Porque claro, con tanto número de personas, las anécdotas se cuentan a miles. Es lo que contaba Limasin, un mujer que trabaja como coordinadora de vuelo en el Aeropuerto de El Prat, en Barcelona.

La razón que dan para dejar al niño solo

¿Alguna vez has visto la segunda parte de 'Solo en Casa'? Sí, ya sabes, esa película de los 90 en la que Kevin, un niño de una familia numerosa, era olvidado por sus padres en plena Navidad. Pues bien, esta segunda parte transcurría en Nueva York, después de que sus padres olvidaran a su hijo en el aeropuerto y él se confundiera de vuelo.

Dicho el argumento, entenderás que se trata de pura ficción, y piensas que es prácticamente imposible que algo así pueda pasar. Pues, debemos decirte, te equivocas de cabo a rabo. Porque esto, más o menos, ha sucedido en el Aeropuerto de El Prat.

Esta mujer, coordinadora de vuelo, contaba en sus redes sociales cómo había sido avisada por el aeropuerto de que un niño de diez años estaba solo en la terminal. Inmediatamente, había avisado a las autoridades de que había un niño “olvidado” en un aeropuerto tan grande y, rápidamente, procedían a su identificación.

Cargando…

Así pues, un rato más tarde conseguían encontrar a sus padres y, para sorpresa de esta trabajadora, lo habían dejado deliberadamente solo en tierra. La razón, le dejaba sin palabras.

“Su pasaporte de su país estaba caducado e iba a viajar con el pasaporte español, pero con el pasaporte español necesitaba visado. Al no tenerlo, dejaron al niño en la terminal y llamaron a un familiar para que lo recogiera. Mientras, ellos se iban porque no se iban a perder el vuelo” decía sorprendida.

Cuenta cómo, al final, la policía se llevó a la familia a comisaría, y recalcaba que eso “no es normal”.

La forma soez de anunciar horarios

Sin duda, una de las cosas que más nos pueden gustar cuando llega el verano es tomar algo en una terraza. Suele dar igual la zona de España en la que te encuentres porque, aunque haga calor o frío, siempre apetece ir.

Es el lugar de encuentro entre los españoles y, ahí, hablamos de nuestras cosas mientras nos refrescamos con una bebida bien fría o comemos algo. Sin embargo, ahora que es una época en la que a todos nos apetece lo mismo, hay muchas terrazas que no tienen disponibilidad.

Alamy Stock Photo Bar en Murcia, archivo

No solo eso, sino que, por descanso del personal, también están cerradas. Por eso es importante ir actualizándose de sus horarios. Y es lo que le ha pasado en Riocorvo, en Cantabria.

Resulta que ahí hay una taberna y, directamente, querían anunciar sus horarios. Lo han hecho a la antigua usanza, colgando un cartel en la puerta. Sin embargo, como recogía la cuenta de X (antiguo Twitter), @LiosDeVecinos , lo ha hecho de una manera un tanto soez.

“No ponemos cartel de los horarios porque la verdad es que siempre aparece el tontito que nos la arrancha” decía en un primer cartel.

Así pues, ponía otro algo más “informativo”. “Abrimos cuando llegamos, cerramos cuando nos vamos, y si vienes y no estamos, es que no coincidimos” rezaba el cartel.