Se muda de Sevilla a Barcelona, intenta conocer a gente y se sorprende con la reacción de los catalanes: “Es muy complicado”

Ya sabes, porque lo decimos muchísimas veces, que eso de encontrar trabajo es una tarea más que complicada y, como decimos siempre, se convierte en un trabajo en sí mismo. Sí, entrar en diferentes aplicaciones, apuntarte a distintas ofertas de trabajo y que, esas mismas, se acomoden a las condiciones que tú quieres y que tú necesitas. Por no hablar, por supuesto, de todos esos procesos de entrevistas que pueden ser interminables.

Te pueden convocar a un sinfín de entrevistas, si lo has vivido lo sabes, y algunas en grupo y otras en solitario, y sacarte los colores en cada una de ellas. Muchas veces, al final de los procesos, pueden comunicarte la decisión de la empresa, pero, en otros casos, nunca llegarás a saber qué es lo que pasó y por qué no te terminaron seleccionando. Y sí, ese 'ghosting laboral' puede ser muy duro.





No solo eso, sino que muchas veces, no encuentras el trabajo ideal que se ajusta a tu preparación y a las condiciones que vienes demandando. Por eso mismo, a veces las circunstancias te obligan a buscar fuera de tu ciudad e incluso de tu país. Son muchas las personas, y seguro que a alguna la conoces, que han dejado todo atrás para encontrar un trabajo.

Y no, no necesariamente uno tiene que abandonar su país para encontrar trabajo, sino que muchas veces tienes que cambiar de ciudad. Es lo que le ha pasado a Ainhoa, una joven de Sevilla que ha cogido sus cosas y se ha mudado a Barcelona.

Aunque se trate del mismo país, entre una comunidad y otra puede haber muchas diferencias. Y esas son, precisamente, las que ha querido señalar esta joven.

Intenta conocer a gente y se sorprende con la respuesta

Bien es cierto que irse siempre a un lugar nuevo puede costarte, porque no solo tienes que adaptarte a un nuevo lugar geográfico, sino a las costumbres y a la gente. Normalmente, cuando te mudas, dejas atrás a todo tu círculo de familiares y amigos, y puede provocarte un bajón emocional.

Por eso, lo normal es que tiendas a salir de tu zona de confort y buscar nuevos ambientes para conocer a más gente y ampliar tus círculos, además de crear tu propio grupo. Sin embargo, eso no siempre resulta fácil.

Que se lo digan a Ainhoa, que después de un tiempo viviendo en Barcelona, ha descubierto algo sobre la personalidad de los catalanes que le ha dejado perpleja.

Y es que ella quería ampliar, junto a otra amiga suya, sus horizontes y conocer nueva gente en la ciudad condal. Sin embargo, el tiro le ha salido un poco por la culata.

“Cuando estoy en Sevilla no me pasa porque ahí la gente es muy abierta, pero aquí en Cataluña es muy complicado. Siento que la gente es muy cerrada, vas a los bares y es tú y tu grupito y la gente no habla” decían indignadas.

Cargando…

“Cuando tienes una actitud diferente a eso, como nos pasa, es muy complicado y muy chocante porque no sales de esa zona de confort, que es lo que queremos” seguían.

Y además, hacían un llamamiento para encontrar a alguien con quienes hacer planes como “ir de tapas” o viajar. “Queremos juntar grupos de amigos, ¿por qué quedarse solo con uno?”, criticaban.

Esperemos que, tras el debate, hayan conseguido más amigos con los que tener planes por Barcelona.

La expresión que no le gusta de Cataluña

Si alguna vez has estado en Cataluña, te habrás quedado prendado por la arquitectura, la cultura y el paisaje que tienen. Y habrás notado, por supuesto, que el idioma se parece, pero puede suponer una barrera idiomática.

Si bien se parece mucho más al español de lo que se parece, por ejemplo, el euskera, puede suponer un reto aprenderlo y hablarlo correctamente. Y sí, como la mayoría de idiomas, lo suyo, para aprenderlo fluidamente, es vivir un tiempo allí para poder conocerlo a las mil maravillas.

Pues bien, Clara ya lleva tiempo en Barcelona y algo de catalán ha aprendido a hablar, sobre todo, se sabe al dedillo esas expresiones típicas catalanas que le han traído muchos disgustos y muchas alegrías. Así lo confesaba ella misma en TikTok.

Resulta que muchas de las expresiones que se usan habitualmente en catalán se han instalado en su vocabulario, y hasta las traduce al español.

"Cuando bajo a Almería digo 'molt be', siempre respondo con eso, se me ha pegado total. En catalán me dicen "fem una birra?". Lo aplico al castellano digo "¿hacemos una birra?" ¿Cómo que hacemos? Siempre digo hacer" empezaba contando.

Y seguía. "Otra palabra es el "saps", te hablo en castellano de cualquier cosa y te meto el "saps" al final de la frase que me quedo en la gloria. El "me agrada" también lo digo, suena raro, no me gusta mucho. Antes decía "me renta", ahora digo "me cunde"" expresaba.