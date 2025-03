Se muda de Barcelona a Estados Unidos y al volver la Seguridad Social le reclama 17.000 euros: por esta inverosímil razón

Eso de encontrar trabajo puede llegar a ser una tarea muy complicada y, como se sabe, se convierte en un trabajo en sí mismo.

Entrar en diferentes aplicaciones, apuntarte a distintas ofertas de trabajo y que, esas mismas, se acomoden a las condiciones que tú quieres y que necesitas. Por no hablar, por supuesto, de todos los procesos de entrevistas que pueden llegar a ser interminables. Por no hablar, en tantas ocasiones, de esas veces en las que no te contestan a tus llamadas.

Si lo has experimentado, sabrás que te pueden llegar a convocar a un sinfín de entrevistas, incluso algunas en grupo que se conocen como dinámicas de grupo, y en muchas se dedican a sacarte los colores y a ponerte en aprietos de los que cuesta salir.

No solo eso, sino que muchas veces, no encuentras el trabajo ideal que se ajusta a tu preparación y a las condiciones que vienes demandando.

Por esa misma razón, a veces las circunstancias te obligan a buscar fuera de tu ciudad e incluso de tu país. Son muchas las personas, y seguro que a alguna la conoces, que han dejado todo atrás para encontrar un trabajo.

Es entonces cuando te ves en la necesidad de abandonarlo todo y adaptarte a nuevas costumbres, nuevas formas de hacer tu vida y encontrar un nuevo grupo del que rodearte.

Y aunque, en el caso del trabajo, se muda uno por necesidad, muchas veces hay quien se va de su ciudad y de su país buscando nuevas oportunidades y un cambio radical en su vida. Y ya, lo que venga a partir de ahí, será otro cantar.

Es lo que debió pensar este hombre de Barcelona que, a sus 67 años y recién jubilado, decidió abandonar su ciudad y mudarse a Estados Unidos. Sin embargo, no todo salió como él esperaba que saliese.

Un reclamo de más de 17.000 por esta razón

Este hombre de 67 años se acababa de jubilar y solicitar su pensión. Fue entonces cuando dejó todo y decidió mudarse a Estados Unidos.

Ahí, sin embargo, encontró un trabajo, por el que estuvo trabajando unos dos años. Hasta ahí habría sido todo normal, si no fuera porque, dos años después, se jubiló también y solicitó una pensión en Estados Unidos.

Estuvo un tiempo cobrando dos pensiones, la española y la estadounidense, hasta que, al volver, se dieron cuenta de que esto era una ilegalidad manifiesta.

Y es que, por la pensión española, cobraba 1051 euros, calculado según sus años cotizados. Esto no es más que una incompatibilidad entre pensión y trabajo, por lo que, al regresar, la Seguridad Social le pidió esa pensión con carácter retroactivo.

Esto ascendía a 17.538,72 euros, algo por lo que alegó y presentó una demanda. A pesar de ello y de sus múltiples alegaciones, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no le dio la razón.

El trabajo en Suiza por el que no piden experiencia y cobras 4000 euros al mes

Lo cierto es que no es fácil mudarse a otro país y menos por una cuestión de trabajo, por lo que el empleo que busques tiene que ser uno que realmente compense con las condiciones que te ofrecen.

Y puede que ya lo hayas encontrado, sobre todo, si tienes ganas de cobrar un buen dinero al mes, tener buen horario y vivir una nueva experiencia fuera de España. Nos vamos hasta Suiza.

Resulta que European Employment Services, un estamento europeo que busca y encuentra trabajo, ha publicado unas cuantas ofertas que podrían acomodarse a tu situación.

Alamy Stock Photo Suiza

Y es que, para españoles, algunos puestos tienen ventaja. En total, son tres las ofertas que podrían interesarte. Por un lado, como profesor de español en una escuela. Te buscan para jornada completa y no, no te piden estudios universitarios.

Lo único que necesitas es ser “entusiasta, comprometido y dispuesto a probar nuevas ideas”, así como tener un buen nivel de español, inglés y, a ser posible, conocimientos en francés.

Eso sí, para este empleo deberías mandar la solicitud antes del 14 de febrero.

La segunda oferta es como jardinero u horticultor. Se requiere, eso sí, experiencia previa en este campo, pero, sobre todo, la nacionalidad española. Por supuesto, te piden español, alemán y portugués.