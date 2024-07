Entra al baño de un supermercado de Barcelona y una señora termina llamándola "asquerosa": "Con el móvil"

Buscar un lugar adecuado para ir al baño puede ser tarea difícil, incluso para quienes son de la ciudad, pero no están cerca de sus casas. Ante estos apuros, poco se puede hacer más que aceptar las condiciones que te pongan. Esta usuaria de TikTok vivió una situación así en Barcelona y se llevó una experiencia desagradable, como explica en el vídeo.

Si esto te sucede en Madrid, existe una guía que explica cuáles son los mejores aseos públicos de la ciudad por si te encuentras en una situación así. Hace un par de años, COPE se desplazó a varios puntos de la ciudad para comprobar y comparar las condiciones teniendo en cuenta la existencia de elementos básicos como el papel, jabón o pestillo.

Si vamos al extranjero, encontramos que el centro comercial Deji Plaza, situado en la ciudad china de Nanjing, esconde en su sexta planta un baño que ha cautivado la atención de visitantes y apasionados de la arquitectura y del diseño a escala global, especialmente por su lujosa estética.

También hay una gran mayoría de estos establecimientos que no cuenta con un baño abierto a sus clientes. Por mucho que pueda parecer una decisión tomada unilateralmente por los propietarios de estos negocios, lo cierto es que se trata de un servicio regulado por la ley que atiende a diferentes criterios.

Baño de un supermercado

Según el Decreto 217/2001, la superficie y aforo del establecimiento, así como su naturaleza, son los parámetros a tener en cuenta a la hora de dictaminar si es obligatorio o no disponer de aseos públicos. Aquellos locales cuya superficie sea de entre 200 y 500 metros cuadrados deben tener un baño.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En cuanto al acceso a dichos espacios siempre que se encuentren habilitados, existen diferentes consideraciones a tener en cuenta. Por un lado, los supermercados son considerados como establecimientos públicos y, consecuentemente, deben permitir la entrada a cualquier usuario.

Esta política debe aplicarse igualmente en todos los casos, siempre que el negocio no disponga de una política de admisión que establezca lo contrario. En este punto, es importante subrayar que limitaciones de uso pueden ser consideradas como prácticas discriminatorias o abusivas.

Se trata de instalaciones en las que generalmente no reparamos, pero en muchas ocasiones terminan siendo indispensables en lugares de entretenimiento o de trabajo. Según la Encuesta Global sobre Higiene y Salud, el 25 por ciento de la gente se siente segura de las condiciones de higiene en los baños públicos.

Una señora termina llamándola "asquerosa"

La seguridad no fue un problema en este caso, sino que esta joven dio con una compañera de baño un tanto particular. La usuaria de TikTok relata en un vídeo que se ha hecho viral que estaba haciendo unos recados y no pudo evitar tener que acudir al urinario público. Allí tuvo que esperar, porque no estaba sola.

Casi sale trasquilada de allí. La joven cuenta su versión de la historia y todo hace pensar que no hizo nada que no pudiera hacer cualquier otra persona. La realidad es que estas situaciones desagradables se dan más de lo que uno puede pensar, pero no por ello dejan de ser evitables.