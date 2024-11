Una enfermera de Barcelona explica qué sacrificaría por su trabajo y se le echan encima: "Si estuviera secuestrada"

Alicia, una enfermera de Barcelona, ha causado un gran revuelo en TikTok con un video en el que relata las cosas que no le importan hacer por su trabajo, lo que le ha generado una avalancha de comentarios, tanto de apoyo como de críticas. En el video, Alicia describe con total naturalidad algunas de las cosas que está dispuesta a sacrificar debido a su profesión, como trabajar los fines de semana, hacer turnos de tarde o atender a los pacientes repetidamente. Su tono relajado y sincero, junto con sus comentarios sobre lo que considera ventajas en su trabajo, han provocado reacciones encontradas entre los usuarios de la red social.

En primer lugar, Alicia menciona que no le importa trabajar los fines de semana, y señala que, de hecho, prefiere este horario. Explica que los fines de semana en el hospital son más tranquilos, ya que hay menos personal trabajando y los pacientes están más calmados. Además, menciona que los fines de semana se pagan mejor, lo que hace que este turno sea aún más atractivo para ella. "Cobras más. Son super tranquilitos. Puedes aparcar en la puerta del hospital porque hay sitio por todos lados", dice en su video, resaltando lo positivo de trabajar en esos días.

Luego, Alicia menciona los turnos de tarde, que, según ella, son bastante agradables. "Sé que todo el mundo odia el turno de tarde, pero no entiendo por qué, porque es lo mejor", comenta. Según la enfermera, no madrugar es una gran ventaja, ya que puede hacer sus tareas por la mañana sin estar agotada de un turno largo. "Llegas a casa sin tener que preocuparte de que tienes que madrugar al día siguiente", agrega. Para ella, la flexibilidad de los turnos vespertinos la hace sentir más descansada y equilibrada en su vida personal.

Finalmente, Alicia habla de su disposición para atender a los pacientes, incluso si eso significa ir repetidamente a atender la misma llamada de timbre. "No me importa ir al mismo timbre de un paciente 50.000 veces, siempre que sea justificado", asegura. Aclara que, en su trabajo, lo más importante es atender las necesidades de los pacientes, y que ellos no deben sentirse incómodos por "molestar" a los enfermeros o enfermeras con sus peticiones.

Sin embargo, a pesar de su tono relajado y su perspectiva positiva sobre estos sacrificios, Alicia se ha enfrentado a una ola de críticas en los comentarios del video. Muchos usuarios no comparten su visión y han señalado lo que consideran inconvenientes de este estilo de vida. Algunos comentarios irónicos como "Justo lo que diría si estuviera secuestrada" o "Coincido en 0 unidades de cosas" han inundado su publicación.

Otro usuario expresa una opinión común en los comentarios: "Hasta el día que tengas una pareja y ya ni te cuento cuando tengas hijos", sugiriendo que, con el tiempo y las responsabilidades familiares, los sacrificios que Alicia está dispuesta a hacer podrían volverse mucho más difíciles de gestionar. También hay comentarios que reflejan una crítica más directa al estilo de vida laboral, como el de un usuario que menciona: "Trabajo de tardes y a las 12h tengo que estar comiendo, para mí eso no es vida".

Alicia, consciente de las críticas, ha explicado que su forma de ver las cosas se debe a su pasión por su profesión y a las circunstancias que la rodean. Sin embargo, los comentarios reflejan la gran división de opiniones sobre las condiciones laborales en el sector sanitario. Aunque para algunos, los sacrificios que Alicia está dispuesta a hacer pueden parecer aceptables y hasta deseables en ciertos contextos, otros consideran que las exigencias de la profesión y los turnos complicados pueden tener un costo emocional y personal.

La reacción a su video muestra cómo las diferentes realidades laborales afectan de manera distinta a cada persona. Para Alicia, su enfoque y actitud hacia su trabajo la hacen sentir cómoda y satisfecha, mientras que para otros, esas mismas circunstancias podrían resultar insostenibles a largo plazo. En todo caso, su historia se ha convertido en un debate sobre las dificultades del trabajo en el sector sanitario, especialmente en un contexto como el de Barcelona, donde la presión y los sacrificios son constantes.