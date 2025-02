Encuentra en su casa de Barcelona un loro y lo que idea para reclamar a su dueño deja a todos mudos: “Está vivo”

¿Alguna vez te han robado? Si es así, y esperamos de corazón que no lo sea, habrás experimentado una sensación de desazón terrible. Desazón que, más tarde, viene acompañada de rabia, de tristeza e incluso de mucha inseguridad, porque sientes que han violado un espacio seguro que nunca pensaste que se traspasaría.

Robos, por supuesto, hay de todo tipo, pero todos suelen provocarte la misma sensación y son igual de desagradables. Desde el robo del móvil en la calle, o la cartera, hasta que entren en tu casa y se lleven tus tesoros más preciados. Porque sí, muchas veces se llevan cosas de mucho valor sentimental que hacen que nos sintamos muy desolados.

Los peores, por supuesto, suelen ser aquellos en los que te roban algo que es indispensable y necesario para ti, como el teléfono móvil, el coche o cualquier otro vehículo. Sin embargo, cuando te roban algo que puede que no tenga tanto valor monetario, pero sí sentimental, parece que duele el doble.

¿A quién no le ha pasado que le han robado algo, en principio nimio, pero que tiene mucho valor para esa persona?

Desde luego, perder algo que es de valor (o bien monetario o sentimental) es algo que a todos nos sienta mal, y que hacemos lo que sea por recuperarlo. Y sí, muchas veces no se trata tanto de un robo, sino de un extravío que te deja con la misma sensación.

No hablemos cuando se trata de perder una mascota, que pasa a ser parte de tu familia y que, al extraviarse, es como si perdieses una parte de ti importantísima.

Esto es lo que ha pasado en un barrio de Barcelona, y es que a alguien se le ha perdido el loro.

Lo que hace para reclamar al dueño del loro

Aunque es una gran pérdida, tenemos que decirte que, normalmente, es complicado perder una mascota. Sin embargo, no es algo que no pueda ocurrir, y son muchos casos de perros o gatos que desaparecen de su casa y no vuelven más.

Sin embargo, esto pasa mucho más con los pájaros que, una vez que se les deja libres fuera de la jaula, es posible que vuelen y nunca más regresen a casa.

Es lo que ha pasado en este barrio de Barcelona, donde un vecino ha encontrado en su casa un loro verde. Por supuesto, no era una mascota suya y que apareció fortuitamente en su ventana.

Por eso mismo, entendió que su dueño estaba muy preocupado y tenía que hacer todo lo posible para encontrarlo. Así pues, ideó algo muy original: un cartel de “se busca” al más puro estilo oeste.

Lo colgó en el ascensor de su edificio y enseguida ha tenido mucha repercusión. Resulta que dibujó el propio loro, que era de un color verdoso, y ponía la siguiente pregunta: “¿A alguien se le ha perdido un loro verde? Está vivo, en bajos 2” decía la nota.

No sabemos si el dueño original habrá demandado a su loro, o, si como dicen otros usuarios de las redes sociales, se trata de uno de esos loros que suelen estar de forma habitual en los parques.

Hace unos días, Jesús Ortiz, padre de la Reina Letizia, hacía uso de su cuenta de X (antiguo Twitter) para encontrar algo que había perdido: su ordenador.

“Me apunto a lo de “haz tu magia”. Ayer, una estudiante de mi familia se dejó su portátil en un autobús interurbano (línea 658, dirección ciudad de la imagen). Sus estudios son semipresenciales y el equipo es básico para llevarlos a cabo, esto sin hablar de la información perdida” escribía Jesús.

En una línea de bus que conecta Madrid con Pozuelo, ahí el ordenador se perdió. El caso es que todos los periódicos sacaron la noticia, algunos incluso exagerando. El caso es que no aparecía el ordenador, es un ordenador de un familiar suyo, pedía ayuda y como este programa es de servicio público, decidimos hacer lo que mejor sabemos hacer: periodismo de investigación.

Letizia y su padre, Jesús Ortiz 25/5/2004

Lo hizo nuestro compañero Israel Remuián, que sabiendo la línea de bus que era, y la empresa que lo llevaba, llamó a objetos perdidos para que le ayudasen a encontrarlo.

Y al final, se hizo la magia tal y como pedía Jesús Ortiz en X: la empresa localizaba el ordenador gracias a la intervención de COPE.

Era tal su gratitud con COPE por haberlo encontrado, y especialmente con 'La Tarde', que directamente publicaba en su cuenta de X (antiguo Twitter), el agradecimiento por haberlo encontrado gracias a su mediación.

“¡Se hizo la magia! Con la intermediación de algún oyente de Pilar García Muñiz en la COPE, nos dieron noticia de que había un equipo recogido en las circunstancias comentadas en la #FundaciónGilGayarre, donde se depositan los objetos perdidos de #Avanza. Miles de gracias, tuiteros” decía.