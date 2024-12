Van a una crepería de Andorra y el dueño pierde los nervios al oír lo que piden: "Te vas a quedar con las ganas"

Cada son más personas las que tienen algún tipo de intolerancia alimentaria en España. De hecho, según la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, se calcula que, al menos, 2.000.000 de españoles son alérgicos a algunos alimentos o padecen algún tipo de intolerancia, un 2% más de niños afectados cada año que pasa.

De hecho, hace casi diez años que, por ley, las cartas de los restaurantes en España deben incluir el listado, si no de ingredientes, sí de alérgenos para que todos los comensales tengan conocimiento de lo que están comiendo y, así, evitar todos los riesgos posibles. Una situación que da pie en muchas ocasiones a una comunicación alegre y sana entre el dueño del local o el camarero y el cliente. No obstante, no es lo que ha ocurrido en un puesto de crepes en la localidad de Andorra la Vella.

Alamy Stock Photo Terraza de un bar de Sevilla

Una crepería de Andorra

El dueño de la 'crepería de la rotonda', un local de crepes para llevar de la ciudad andorrana, cuenta con un perfil en la red social TikTok donde casi 90.000 personas le siguen para ver sus vídeos de cámara oculta. Se graba reaccionando a las peticiones, a veces extravagantes de algunos clientes y, en otras, bromeando con ellos o tomándoles el pelo si les piden un vaso de agua gratis para el perro o que les dé el café servido en un termo.

No obstante, en uno de sus últimos vídeos, el dueño parecía perder los papeles al recibir la petición de dos jóvenes que se acercaban al puesto y le hacían una petición, no del todo inusual, pero que al protagonista de las imágenes le terminó por sacar de sus casillas.

Cargando…

La petición de dos jóvenes

Mientras el primero de ellos pedía un simple crepe de Nutella, el segundo lo solicitaba sin gluten. No obstante, el pedido parecía descolocar al dueño. “No, solo tengo crepes normales, para gente normal”, criticaba. Explica el encargado a los clientes que sus postres “llevan harina normal, leche normal, huevos normal, para gente normal; lo siento, pero para ti no hay”, zanjaba.

El joven se defendía argumentando que existe “pan sin gluten, harina también sin gluten, harina diferente, no es de maíz, ¿no la tienes aquí?”, preguntaba. Pero el razonamiento no parecía llegar al dueño de la crepería. “Aquí solo para gente normal. Lo siento, si tú solo comes sin gluten, aquí no es tu sitio, tío; es que la gente como tú sois minoritaria, sois mínimos, sois pocos, la gente rara sois pocos”.

Alamy Stock Photo Plato de crepe con chocolate

La conversación se eleva de tono mientras el joven le recrimina que él también puede ser raro y no comer jamón. “Yo jamón como, chaval, pero jamón de pavo, es que el cerdo no me gusta, chaval”. “Tú sí que eres raro, como yo”, se interpelaban. “Te vas a quedar con las ganas de la crepe, chaval”, respondía el tiktoker andorrano, visiblemente enfadado. “Gente como tú sobra”, le increpa. “¿Qué tienes para mí?” “Una hostia, ¿quieres una hostia de gratis, chaval?”, concluía mientras terminaba por retirarle el postre también al primero, que permanecía casi todo el vídeo en silencio.

Un publicación que casi ha alcanzado los 2 millones de reproducciones en TikTok y que está plagada de críticas hacia el camarero, al que acusan, incluso, de guionizar el vídeo para generar interacciones.