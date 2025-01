Un chino que vive en Barcelona desvela por qué sus compatriotas siempre abren bazares al llegar a España

En España la población extranjera representa algo más de 10% del total, siendo los principales países de procedencia Colombia o Marruecos. No obstante, la población china es la séptima en número de permisos de residencia en nuestro país, con un total de más de 220.000 individuos repartidos, mayoritariamente, entre Madrid (60.000) y Barcelona (50.000), según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Agencias Imagen de archivo

Precisamente de esta última ciudad es Jia Junyin, un joven de origen chino y que cuenta con más de 100.000 seguidores en TikTok, donde explica ciertas curiosidades de sus compatriotas, como los cambios de nombres a otros más entendibles para los españoles o, incluso, consejos para empezar a aprender el idioma asiático.

Los chinos que llegan a España

Ahora Jia Junyin ha querido responder a la pregunta de por qué los chinos siempre abren tiendas y de dónde sacan el dinero. Y es que la clave está, según explica, en el “castellano”. “Una de las razones es que no les queda remedio, porque no hablan el idioma”, comenta. El joven señala que hay que tener en cuenta que, cuando llegan a España, “no pueden encontrar un trabajo mejor que trabajar en la fruta y hay muy pocos trabajos que puedan hacer para ganarse bien la vida, y ellos han venido aquí para ganarse bien la vida”. “Si no, se quedan en China”, aclara el tiktoker.

Cargando…

Una situación que, subraya, provoca que no tengan mucho más remedio que emprender por sí mismos. Por ejemplo, reconoce que un caso obvio son los bares: “un bar no hace falta que aprendas mucho el idioma, aprendes “café con leche” o “cerveza”, es rentable porque a todos los españoles les gustan los bares...”

Por qué siempre abren un bazar

Pero si hay un negocio o comercio que suele venir a la mente a un español cuando piensa en la inmigración china en nuestro país son los bazares. Pero, ¿por qué es tan rentable? “Un bazar es rentable también porque tampoco tienes que aprender mucho el idioma, porque dices “fondo derecha” y ya está”, aclara el joven de Barcelona. Además, aclara, los productos de china que se venden en esos comercios “son mucho más baratos que aquí, por lo que también es barato traerlos”.

EFE Pasacalles por las calles del distrito de Usera de Madrid en el año nuevo chino

Pero, además, explica Jia que los chinos también tienen el tema de ayudarse entre sí cuando llegan a territorio español. “¿Tú quieres abrir un bar para ganar dinero? Yo tengo 1.000 euros aquí que los he ido ahorrando y te lo presto para que, si te va bien y el día de mañana yo quisiera abrir un bar, tú también me prestes el dinero. A lo mejor ha ganado dinero y luego me presta 3.000 euros y, si a mí me va bien, se lo presto a otro. Es una bola que se va alimentando”, comenta.

Los productos que traen de China a los bazares son mucho más baratos que aquí Jia Junyin Tiktoker chino de Barcelona

No obstante, sí que ha querido matizar al final que este ejemplo se trata de una “decoración” y que los tratos pueden ser más oscuros de cómo los plantea. “Hay unas cosas ahí que son un poco más turbias y yo no lo sé”, concluye.