El 61% de alumnos catalanes de 19 años dejaron de estudiar al acabar la ESO

Esto son datos de un estudio de la FundacióBofill sobre el abandono escolar presentado ese jueves. Según la entidad, el elevado abandono escolar prematuro - jóvenes entre 18 y 24 años sin alcanzar la educación postobligatoria y que no está estudiando - se debe al gran número de jóvenes que no acceden a la educación posterior, como Bachillerato y Ciclos Formativos.



Estos datos reflejan la situación en Cataluña, donde es especialmente preocupante. Únicamente 86,3% de los jóvenes están escolarizados a los 17 años, casi 4 puntos porcentuales por debajo de la media por el conjunto de España (90%) y por detrás de otras comunidades como Navarra (100%), País Vasco (97,5%) o Castilla y León (95,3%).



La mayor parte del abandono se produce en la edad de transitar entre estudios obligatorios y postobligatorios, en cuarto de la ESO (16-17 años). Solamente en un año, 9.904 jóvenes no transitaron hacia Bachillerato o Ciclos Formativos, según el informe.



Adrián Zancajo, coautor del informe, subraya que el abandono en cuarto de ESO es "crítico, ya que genera un proceso de descuelgue escolar que dificulta que estos jóvenes se reenganchen posteriormente al sistema educativo" y reduce sus posibilidades de alcanzar estudios postobligatorios.



El 30% de los alumnos socialmente y educativamente vulnerables no acceden a la educación postobligatoria después del último curso de la ESO. Entre todos ellos, los que tienen necesidades especiales (NESE) por razones socioeconómicas o de origen, abandonan 3 veces más que los alumnos sin esa condición y los alumnos extranjeros (los recién llegados) abandonan el doble que el resto.



Estos datos son importantes para entender que hay un 25% de los centros que acumula la mitad de alumnado que abandona sus estudios al finalizar la etapa obligatoria.



Por esa razón, entre las recomendaciones que se presentan al Departament de Educació, está identificar los centros que muestran a niveles elevados de abandono en cuarto de ESO y adoptar medidas como la limitación de la reserva de plazas de alumnos NESE y de matrícula viva; incrementar los recursos económicos a docentes, y poner en marcha ayudas económicas al alumnado vulnerable.