Al menos 53 heridos, dos graves, tras volcar un autobús con turistas en el municipio de Santa Susanna (Barcelona)

Un total de 53 personas han resultado heridas, dos de ellas en estado grave y una tercera en estado menos grave, en el accidente del autocar que este domingo ha volcado en la autopista C-32, a su paso por el municipio de Santa Susanna (Barcelona).

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha informado de que ha atendido en el lugar del accidente un total de 53 personas, de las que dos han sido trasladadas en estado grave al Hospital Germans Trias de Badalona (Barcelona), y otra en estado menos grave al Hospital de Mataró (Barcelona). El resto se encuentran leves.

El accidente, según fuentes del Servicio Catalán de Tráfico (SCT) y de los Bomberos, ha tenido lugar pasadas las doce del mediodía en el kilómetro 127,7 de la citada C-32, autopista por la que solo se puede circular por un carril en sentido Barcelona debido a este siniestro.

Los Bomberos han informado de que la mayoría de los pasajeros, turistas de varias nacionalidades, han salido sin ayuda del autocar, que se ha salido de la vía y ha ido a parar a un talud, en el que permanecen los turistas que viajaban en el mismo.