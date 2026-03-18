El COVID persistente atrapa a más de 300.000 catalanes sin un tratamiento eficaz a la vista: "He estado intentando durante cinco años teletrabajar, sin poderlo hacer, porque he de volver a coger bajas. Mis sintomas van a peor"

El COVID persistente se ha consolidado como la gran pandemia silenciosa años después de la crisis sanitaria. En Cataluña, se estima que más de 300.000 personas padecen esta enfermedad, una cifra que podría ser incluso mayor. Así lo ha explicado Silvia Soler, portavoz de la asociación de afectados, en el programa “Herrera en COPE Cataluña”, donde ha arrojado luz sobre una realidad marcada por la falta de tratamientos efectivos y un horizonte de incertidumbre para miles de pacientes.

Europa Press En toda Cataluña, la sanidad pública solo cuenta con una unidad especializada para abordar esta compleja patología, ubicada en el Hospital Germans Trias i Pujol.

Una subpandemia sin abordar

Una de las denuncias más contundentes de los afectados es la sensación de abandono por parte de las instituciones. Soler ha afirmado que la administración gestionó la pandemia "como pudo", pero no ha querido afrontar la "subpandemia que es el covid persistente". La portavoz de los afectados apunta directamente al posible "coste económico que representa" como la causa de esta inacción, en contraste con otros países como Alemania, Canadá o Estados Unidos, que sí lo "están abordando de frente".

La subpandemia que es el covid persistente no la han querido afrontar probablemente por el coste económico que representa"

Desde el punto de vista médico, el panorama no es más alentador. "A día de hoy no hay un tratamiento", ha señalado Soler, explicando que la única vía disponible es "paliar los síntomas". En toda Cataluña, la sanidad pública solo cuenta con una unidad especializada para abordar esta compleja patología, ubicada en el Hospital Germans Trias i Pujol. Esta unidad, según la portavoz, está llevando a cabo ensayos clínicos con la esperanza de "poder dar una solución para nosotros".

Una dosis de la vacuna de Pfizer-BioNtech contra el COVID-19, en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona

Pequeños pasos legales

A pesar del complejo escenario, los pacientes han logrado pequeños avances en el terreno legal. Desde julio de 2023, el COVID persistente está reconocido como enfermedad en España, un hito que se consiguió gracias a una proposición de ley impulsada por la oposición en el Congreso de los Diputados. Este reconocimiento implica que los afectados sean considerados oficialmente pacientes crónicos, dado que la enfermedad "no tiene un tratamiento efectivo". Soler lo describe como uno de los "pequeños pasos que vamos dando los pacientes a las administraciones para que hagan cosas para mejorar nuestra vida".

La cifra de 300.000 afectados en Cataluña es una estimación "un poco conservadora", según Soler, quien cree que "probablemente son más". La razón es que muchas personas que contrajeron la infección en 2020, al inicio de la pandemia, nunca fueron diagnosticadas con una prueba oficial porque "no se hacían". Esto incluye a personal de residencias, sanitarios y trabajadores de servicios esenciales, muchos de los cuales "seguramente no han sido clasificados como COVID persistente" a pesar de sufrir sus secuelas.

Un calvario de síntomas incapacitantes

Silvia Soler ha relatado en primera persona el calvario que supone vivir con esta enfermedad cinco años después de la primera infección. Su día a día es una lucha constante que la ha mantenido de baja durante todo este tiempo. "He estado intentando durante cinco años teletrabajar, sin poderlo hacer, porque he de volver a coger bajas", ha explicado, evidenciando la extrema dificultad para mantener una vida laboral activa.

A medida que va pasando el tiempo, los síntomas o aumentan o son más graves"

La enfermedad es, en sus propias palabras, "muy incapacitante". El abanico de síntomas es abrumador y afecta a múltiples sistemas del cuerpo. Soler ha enumerado secuelas como la niebla mental, la disautonomía, el síndrome de Raynaud, problemas intestinales, mialgias y migrañas. Lejos de remitir, la evolución de la patología es a menudo negativa. "A medida que va pasando el tiempo, los síntomas o aumentan o son más graves", ha sentenciado, desmontando la idea de que la condición mejora con los años.

La lucha de los afectados se centra ahora en dar visibilidad a su situación para forzar avances médicos y administrativos. Con este objetivo, el pasado 15 de marzo se celebró una jornada específica para concienciar sobre el COVID persistente. La labor de asociaciones como la que representa Silvia Soler se vuelve fundamental para que, como ella misma ha expresado, esta "subpandemia" no caiga en el olvido y los cientos de miles de afectados reciban por fin la atención y las soluciones que necesitan.