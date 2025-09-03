El acusado por los insultos racistas a Iñaki Williams en un partido en el campo del Espanyol en 2020 acepta un año de cárcel

El hombre acusado por los insultos racistas al futbolista Iñaki Williams en un sufrido en el campo del Espanyol en el 2020 ha aceptado una condena de un año de cárcel en el juicio celebrado este miércoles en la Audiencia de Barcelona.

El procesado reconoció los hechos en un acuerdo de conformidad que implica también una multa de 1.000 euros y la prohibición de entrar en los estadios de fútbol de cualquier categoría durante tres años, además de una inhabilitación de cinco años para profesiones del ámbito educativo o deportivo.

El acusado, junto a otros aficionados, profirió gritos y escenificó gestos de desprecio de carácter racista, imitando el sonido de los simios.

Los hechos se remontan a un partido del 25 de enero del 2020 entre el Espanyol y el Athletic de Bilbao, en el que el acusado, junto a otros aficionados, profirió gritos y escenificó gestos de desprecio de carácter racista, imitando el sonido de los simios.

La Fiscalía pedía 2 años de cárcel para el acusado, una multa de más de 5.000 euros y la prohibición de entrar en estadios de fútbol durante un tiempo superior a 5 años en el de la pena de prisión, pero en la celebración del juicio por conformidad a la sección 6 de la Audiencia de Barcelona ha rebajado las penas solicitadas.

La acusación particular de La Liga de Fútbol Profesional se ha adherido a estas modificaciones y el acusado ha aceptado las penas. Después de que las partes llegaran a un acuerdo, el tribunal dictó sentencia in voce con la condena de un año de prisión por los delitos contra el ejercicio de los Derechos fundamentales y libertades públicas en la modalidad de lesión de la dignidad de las personas por motivos racistas y un delito contra la integridad moral.

Tal y como ha pedido la Fiscalía y la acusación particular, el tribunal también ha impuesto una multa de 6 meses con una cuota de 6 euros diarios; una pena de inhabilitación para profesión en el ámbito docente o deportivo por un tiempo de 4 años superior a la pena de prisión impuesta, esto es, un total de 5 años, así como la prohibición de acceder a estadios de fútbol por un tiempo de 2 años superior a la pena impuesta, es decir, de 3 años.

900/Cordon Press Iñaki Williams

La abogada de la defensa ha pedido que el condenado no ingrese en prisión teniendo en cuenta que no tenía antecedentes penales y porque el tramo de la pena finalmente impuesta entra dentro de los límites para solicitarlo, con tal de no volver a delinquir.

La Fiscalía recogía en su escrito que, cuando el jugador visitante fue sustituido en el terreno de juego en ese partido en el RCDE Stadium un grupo de aficionados, entre ellos el acusado, profirieron cánticos racistas de forma repetida, imitando la onomatopeya que los humanos atribuyen a los simios.

El fiscal recordaba que es público y notorio que estos gritos han sido propinados por aficionados de distintos países para ofender públicamente a futbolistas negros y señala que los insultos causaron al jugador “sentimientos de frustración, vergüenza y humillación”, que menoscabaron su “dignidad”.

Además, la Fiscalía destacaba que los gruñidos racistas tuvieron lugar frente a más de 27.000 asistentes en el estadio, una audiencia de televisión de más de 200.000 espectadores y una cifra indeterminada, pero masiva de oyentes de las distintas cadenas de radio que estaban retransmitiendo el partido. Los insultos generaron una "gran polémica" y también un "gran impacto y repercusión" en las redes sociales, añadía el fiscal.