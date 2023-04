Torna la calor a les aules

Una de les grans polèmiques que ens porta acompanyant des de fa un parell d'estius, són les elevades temperatures de les aules a causa del canvi climàtic. L'estiu passat van "resoldre" la situació amb ventiladors, però pel que fa a l'aire condicionat, ni està ni se li espera. Parlem amb el responsable d'FP UGT Educació, Jesús Martín.



- Els ventiladors tornen a les aules?



Sí, és tota una vergonya i un despropòsit. Des de fa anys el govern té coneixement de què estem patint un canvi climàtic i justament els que estan governant tant a Catalunya com a la resta de l'estat no són precisament negacionistes, però el que si estan negant són els recursos necessaris per poder climatitzar les aules. No entenem com el conseller vol allargar el curs el màxim possible justament en els mesos què més calor fa. L'any passat ja vam tenir problemes amb alguns alumnes a causa de la forta calor. La veritat és que no entenem res i més quan ara teníem la possibilitat de disposar de diners del fons de Next Generation d'Europa per millorar en energètica i no ens han donat aquesta possibilitat de provar una xarxa de teulades als centres públics de Catalunya, a més a més en cinc anys tota la instal·lació ja estaria amortitzada.



- Hi ha idees bones, però sembla que sempre hi ha problemes per poder realitzar-les.



Fins fa poc podia admetre que el govern era diferents partits polítics i cadascú tenia unes idees i era difícil arribar a una en comú, però actualment demanaria que el departament de presidència coordinés totes les accions en els diferents departaments perquè hi hagi una xarxa pública i eficient i no una distribució de quatre ventiladors per centre. Recordem que aquest aparell l'únic que fa és remoure l'aire, no climatitza.