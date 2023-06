Quines mesures anticrisi manté el govern

El govern espanyol ha prorrogat algunes de les mesures extraordinàries contra la crisi energètica i la inflació que ha anat aprovant els últims dos anys. La majoria d'aquestes mesures ,que inclouen àmbits com l'habitatge, els transports o els impostos, s'havien aprovat a finals de l'any passat i caducaven aquest divendres, 30 de juny.

I, de fet, n'hi ha algunes que no s'han inclòs en el decret llei aprovat aquest dimarts pel Consell de Ministres i que, per tant, desapareixeran a partir del juliol. Quines mesures es prorroguen sis mesos més i quines no?



Adeu a la pròrroga dels lloguers

A partir de l'1 de juliol, els propietaris de pisos de lloguer podran apujar el preu quan es renovin els contractes, sense límits. Durant els últims sis mesos, estaven obligats a prorrogar-los mig any en les mateixes condicions. Una mesura que deixa d'estar en vigor el 30 de juny.

El que sí que es manté és la suspensió dels desnonaments per a llars vulnerables sense alternativa residencial.



Rebaixa de l'IVA en els aliments de primera necessitat

Es manté la reducció de l'IVA en els aliments. Així, el tipus és del 0% en comptes del 4% en els productes de primera necessitat com els ous, el pa, les farines panificables, la llet, el formatge, fruites i verdures, hortalisses, llegums, patates, i cereals; i es manté la rebaixa del 10% al 5% per a l'oli i la pasta.

La inflació s'ha anat reduint des que la mesura va entrar en vigor, ara fa mig any, però l'IPC dels aliments continua al 12%.



Deducció per la compra de vehicles elèctrics

Com a novetat, el Consell de Ministres ha aprovat una desgravació del 15% a l'IRPF per la compra de vehicles elèctrics, amb un màxim de 20.000 euros.

La mesura vol donar una empenta a la transició i modernització del parc de vehicles i estarà vigent fins a finals del 2025.



Bonificació del transport públic

Es manté la rebaixa del 30% del transport públic urbà i interurbà en els territoris on el govern autònom i municipal ho complementen fins al 50%.

També es manté, com ja s'havia decidit en l'últim paquet, la gratuïtat dels abonaments de Renfe de Rodalies i trens de mitjana distància durant tot el 2023.



Descompte en el gasoil per a professionals

Els transportistes professionals per carretera seguiran tenint un descompte en el gasoil. Això sí, es redueix els últims tres mesos de l'any.

Així, serà de 10 cèntims per litre fins al dia 30 de setembre i de 5 cèntims per litre en l'últim trimestre de l'any.

El decret també preveu ajudes directes per a professionals que no es poden beneficiar d'aquests descomptes i per a serveis de transport marítim.



L'IVA de la llum seguirà reduït

El nou decret no fa referència als serveis de llum i gas, perquè la rebaixa de l'IVA al 5% ja estava aprovada fins a finals d'any.

Sí que es torna a congelar el preu màxim de la bombona de butà.

Limitacions a les llicències VTC

S'autoritza les comunitats autònomes i entitats locals a limitar les VTC per raons mediambientals o de gestió del trànsit. S'estableix que els titulars dels vehicles n'han de ser propietaris o llogaters durant més de tres mesos i han de reduir les emissions de CO?.

D'altra banda, el taxi es considera un servei públic que ha d'anar acompanyat de requisits "més exigents".