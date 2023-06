Avui, entre d'altres, hem tractat el següent tema:

En Cataluña, al contrario que en el resto de España, la tauromaquia está prohibida desde hace años. No obstante, esta pasión sigue presente entre algunos catalanes. Además, a pesar de la prohibición de las corridas de toros, la Escuela Taurina de Cataluña sigue funcionando y funciona bien. Enrique Guillén es el director de la escuela y de esta han salido varios toreros. Alba Caro, de 18 años, es una de ellas y hemos hablado con ella en el Informatiu del Migdia de COPE Cataluña y Andorra.

Alba explica que no sabe exactamente de dónde viene su pasión por los toros porque "no tengo familiares relacionados con el mundo de los toros pero sí que es cierto que mi abuela le gustaban mucho". También afirma que cuando iba a Antequera, el pueblo de su familia, iba a ver a los animales. "Poco a poco empecé a verlos por mi cuenta, por internet, y me aficioné".





Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.

Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.