Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui, entre d'altres, hem tractat els següents temes:

Cada any entre 4.000 i 5.000 joves entre 15 i 35 anys són diagnosticats d'una leucèmia aguda o un limfoma agressiu, dos dels principals càncers en sang. En funció de quin tipus i de l'edat, els pronòstics són diferents, però avui volem parlar de les conseqüències i de com han continuat endavant en el seu dia a dia. Intentarem posar-nos en la pell d'Alfonso Dacasa .



- Si no ho passes, és difícil d'empatitzar amb aquesta situació, per aquest motiu l'experiència sempre és interessant escoltar-la de primera mà.



Els que hem estat en aquesta situació és primordial que la compartim per fer-la visible i crear empatia. Tothom és un possible malalt.



- L'any 2005 et van diagnosticar un limfoma. A partir d'aquí, que va passar?



Tenia vint-i-un anys i ara en tinc trenta nou, he viscut moltes de les etapes com el diagnòstic, la recuperació i tornar a fer plans de futur. En el meu cas em van fer un trasplantament de medul·la i en un any estava molt bé, vaig tornar a la vida laboral, vaig conèixer la que ara és la meva dona i la veritat és que després d'aquesta experiència estàs més predisposat a viure de la vida i ser feliç. Quan vaig arribar als 29 ja teníem una projecció feta de cara al futur i una vida en parella que es va veure trucat per una recaiguda i vaig haver de tornar a fer-me un trasplantament de medul·la, d'això ja fa deu anys.