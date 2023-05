Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui, entre d'altres, hem tractat el següent tema:

La DGT estudia hacer mucho más estricta la renovación del carnet de conducir para los mayores de 65 años y deberán renovar el carnet cada 5 años, como medida de prevención y vendrá acompañada de las pertinentes pruebas y exámenes médicos. En MigdiaCope Cataluña y Andorra, hemos hablado con JoanaEstivill, conductora veterana de 68 años, con más de 45 de conducción a sus espaldas. Ella asegura que, al vivir en un pueblo que está a 12?km de Ripoll y a 19?km de Olot, “utiliza el coche para bajar a la población”. Pese a eso, dice que “si no lo pudiera llevar, encontraría una alternativa”.



A sus 69 años, Joana explica que en esos momentos “no noto ninguna diferencia en la conducción a como conducía antes, aunque sí que he bajado la velocidad por prudencia” y le gustaría que le “durara mucho tiempo la capacidad para poder conducir muchos años”. Aun así, tiene claro que “si me doy cuenta de que mis capacidades para conducir se han acabado y no conduzco bien o puedo poner en peligro mi vida o la vida de los demás, seguro que dejaré de conducir”.