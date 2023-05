"Las carreras relacionadas con la salud y la informática son las que tienen más salidas laborales"

Se acerca la selectividad y muchos estudiantes deben de empezar a pensar qué carrera universitria quieren estudiar. Muchos de los estudiantes tienen el debate interno de si escoger su pasión o buscar una carrera con una buena salida en el mercado laboral. Con este motivo, en el Informatiu del migdia de COPE Catalunya i Andorra hemos hablado con Joaquín Aldás, catedrático de comercialización en la Universidad de Valencia y uno de los autores del Estudio de inserción laboral del U-Ranking.

Joaquín apunta que si nos fijamos en las 20 primeras carreras de este estudio de mayor empleabilidad "descubrimos 3 grupos: las carreras que tienen que ver con salud, las que están relacionadas con la informática y todo el resto son ingenierias". En primera posición, encontramos medicina, seguida de ingeniería aeronáutica. Joaquín explica que "por un lado tenemos la demanda natural y, por otro lado, las restricciones de plazas".

A pesar de que haya un ránquing de las carreras con mayor salida profesional, los estudiantes se dejan guiar por la pasión y acaban escogiendo lo que de verdad les gusta. "Lo importante es que cualquier persona tome la decisión de acuerdo a su vocación pero de una manera informada, lo haga sabiendo que llegado el momento va a tener más facilidades o menos".

Este ránquing se basa en "una ordenación que utiliza básicamente 4 variables". No solo incorpora la parte cuantitativa, sino que también incorpora una parte cualitativa. Este ránquing puede variar dependiendo la demanda de mercado. "Las carreras que tienen que ver con salud son carreras que desde hace años hay una restricción en la oferta, es decir, no se acepta tantas plazas en las universidades como demanda hay". Son tendencias que no suelen cambiar y por eso el ránquing no acostumbra a variar.

Además, este estudio equipara la salida laboral de la carrera en cuestión con la remuneración. Joaquín explica que "una de las variables que utilizamos para decirr que una carrera es más empeleable que otra es que porcentaje de los egresados al cuarto año tiene unos ingresos superiores a 1.500€ netos". Es una variable muy importante a la hora de desarrolar el estudio ya que no solo se fijan en cuánta gente está trabajando, sino que se fijan con qué calidad lo están haciendo.

Joaquín insiste en que también debe informarse del contenido de cada carrera para que no haya abandonos. Para esto es muy importante la función del orientador para que el estudiante esté bien informado en todo momento.