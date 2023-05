La comprensió lectora va a pitjor

Hi ha un problema a primària en la comprensió lectora, de fet, nous estudis deixen ben clar que el nivell que hi ha al nostre país no és gaire bo. Parlem amb el mestre de reforç de primària, Lluís Martínez



- Segons la teva experiència realment hi ha un nivell de comprensió lectora per sota del que hauria de ser?



Sí, evidentment, estem a un nivell per sota clarament.



- D'on creus que pot venir aquest problema?



Es detecta sobretot en la dificultat en el moment de llegir un text, però un altre tema és la comprensió, és a dir, pot llegir, però en la comprensió d'aquell text, es detecten mancances.



- On està el punt clau per detectar o solucionar tot això?



Hi ha molts factors que estan presents com per exemple, un tipus de factor que podria estar present és del nivell de concentració que ha baixat molt a causa de la invasió d'eines tecnològiques en les quals els nens estan immersos. Fa vint-i-cinc anys el suport pel nen era clarament el llibre del curs, però aquest suport té unes característiques determinades i en molts casos ha estat substituït per altres suports com per exemple l'ordinador i està clar que tenen altres característiques, no dic que sigui més bo més dolent, però evidentment les té.