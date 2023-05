Bones pràctiques de l'ús de l'aire condicionat

Més de la meitat de l’energia que s’utilitza a casa va a parar als equips de calefacció i aire condicionat. Per tant, prendre decisions intel·ligents sobre la climatització de la teva casa pot tenir un important efecte en les teves factures d’electricitat. Aquí et proposem unes mesures de bon ús dels aparells de climatització per augmentar l’eficiència del teu sistema de calefacció i d’aire condicionat.



Canvia els filtres del climatitzador regularment

Revisa els filtres cada mes, especialment durant els mesos d’ús intensiu (estiu i hivern). Si veus que el filtre està brut, neteja’l amb molta cura que no es trenqui o canvia-ho. De totes maneres, és recomanable canviar el filtre cada tres mesos. I és que un filtre brut ralentirà el flux de l’aire i farà que el sistema gasti més energia per funcionar. A més, un filtre net també evitarà que la pols i la brutícia s’acumulin en l’equip, evitant així possibles trencaments de l’aparell.

Aquí et deixem un article sobre com netejar els filtres del teu aparell climatizador: Netejar els filtres de l’aire condicionat estalvia electricitat.

Realitza un manteniment cada any

Igual que s’ha de dur a terme una posada a punt del cotxe abans d’iniciar les vacances, el mateix ocorre amb el sistema de climatització. Un manteniment anual pot millorar l’eficiència del sistema, de manera que el seu funcionament serà més òptim i tu estaràs més còmode.

Instal·la un termòstat programable

Un termòstat programable és ideal per a les persones que estan fora de casa durant llargs períodes de temps, ajudant-les a aconseguir una temperatura òptima. A través de l’ús adequat dels ajustos programables, un termòstat programable pot estalviar al voltant del 8 al 13% de la teva factura elèctrica.

Regula la temperatura amb els teus horaris

Tingues en compte que una diferència amb la temperatura exterior de més de 12?°C no és saludable i cada grau que disminueixis la temperatura estaràs consumint un 8% més d’energia. La temperatura adequada a l’estiu està entre els 22 i els 26 ºC i a l’hivern, de 19º a 21?°C.

Si passes molt temps fora de casa, no deixis encès el climatitzador pel dia, millor programa-ho per 1 hora abans d’arribar. Evita climatitzar habitacions que no utilitzis i, a la nit, millor mantenir-ho apagat o a una temperatura de mínim 26 graus. Si tens la sort de comptar amb un aire condicionat amb la manera Sleep, activa-ho i a dormir.

Aïlla la teva llar

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Utilitza a la teva casa bon aïllament per evitar pèrdues d’energia. Un habitatge ben aïllat i condicionat tèrmicament garanteix una menor despesa energètica tot l’any. Instal·lar tendals, tancar persianes i córrer cortines són mètodes eficaços per reduir l’escalfament del nostre habitatge, ja que impedeixen les radiacions directes del sol.