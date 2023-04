Trobar una vivenda, ja sigui de compra o de lloguer és, desde fa temps, una missió impossible, sobre tot per als joves. Hi ha poca oferta que sigui assequible, i molts experts qüestionen que la nova llei de la vivenda que s'acaba d'aprovar al Congrés, pugui millorar la situació, més aviat el contrari. En moments com aquést, en que és tan dificil trobar un pis que puguis pagar i que reuneixi unes condicions mínimes, és quan entren en joc els estafadors, els que intenten colar com a gangues, el que directament són estafes.. Yolanda Bernal





Estafadors que intenten col.locar pisos que directament no existeixen o que no s'assemblen en res a les fotografies. Antonio Carroza, president de Alquiler Seguro, deixa clar que les gangues no existeixen. En moments com l'actual hem de ser molt prudents perquè no ens donin gat per llebre. Hi ha poca oferta, molta gent desesperada... ingredients bàsics per l'estafa.

Amb la nova llei de la vivenda, Antonio Carroza, és dels que pensen que les coses no aniran a millor. A Catalunya, la llei d'habitatge que es va aprovar al parlament va tenir conseqüències: un terç menys d'oferta de lloguer i els preus un 25% més cars. Amb la llei que s'ha aprovat avui al Congrés, Carroza vaticina problemes.

Com dèiem, estem en un moment en què no és fàcil trobar un pis en bones condicions i amb un preu assequible. I hi ha gent sense escrúpuls que s'aprofita d'aquesta situació.

I la Patrícia Mestres és una de les victimes d'aquesta situació. Ens ha reconegut que la desesperació per trobar un pis, després de provar totes les opcions, al final, et pot jugar en contra.

Quan la Patricia es va decidir per fi a llogar un pis, en va trobar amb un clàssic: que la realitat no s'assemblava a les fotografies. Això és força habitual, i costa que el propietari respongui de possibles desperfectes. La Patricia ja ha posat dues denúncies.

El cas de la Patricia no és aillat, per tant, s'ha de fer cas del que diuen els experts. Primer de tot, dubtar de qualsevol oferta que sembli una ganga, perquè segurament no ho és. I comprovar bé que les condicions reals del pis són les que ens han venut.

















Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado