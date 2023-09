Són perilloses les radiacions del mòbil?

La prohibició de vendre l'iPhone 12 a França per uns nivells de radiació més elevats del que permet la llei ha reobert el debat sobre si l'ús dels mòbils pot arribar a ser perillós per a la salut. La ciència, per ara, no té una resposta clara.

El cas és que l'OMS va classificar el 2011 la radiació dels mòbils com un possible causant de càncer, però fins ara no hi ha estudis científics que concloguin que hi ha una relació evident.

A la comunitat científica hi ha dubtes sobre els efectes de les radiacions dels telèfons mòbils sobre la salut de les persones. Un dels problemes per arribar a conclusions és que ja no es poden fer estudis epidemiològics en humans, ja que actualment gairebé tothom té mòbil i, per tant, és pràcticament impossible comparar la part de la població que en té amb els que no en tenen.

A més, la tecnologia canvia molt ràpidament i això en dificulta l'estudi. Ara bé, alguns estudis que s'han fet amb cèl·lules i animals sí que mostren que hi pot haver "determinats efectes", Sigui com sigui, "les dades indiquen que pot passar alguna cosa i no poden obviar-se".Segons Joan Carles López, Director de l´empresa Gigahearth

Després de la retirada dels iPhone 12 a França,recorda que l'Agència Nacional de Freqüències de França (ANFR) ja va fer un estudi el 2015 que concloïa que la major part dels telèfons analitzats no respectaven els límits de radiació. Concretament, el 89% dels 95 mòbils analitzats superaven el límit d'emissions aconsellades en contacte amb el cos (2 W/kg) i el 25% sobrepassava el límit establert per a les mans (4W/Kg), com recull un document de l'agència de seguretat sanitària de Franca, l'ANSES.

Així doncs, hi ha risc?

Joan Carles López, Director de l´empresa Gigahearth "No sabem prou sobre els efectes que pot tenir una exposició crònica a les radiacions dels mòbils. Està en estudi i hi ha diferents opinions de diferents experts. Però la idea general és que com més baixa sigui l'exposició, més segur serà l'ús del telèfon mòbil."



Allunyar el mòbil del cos: "uns centímetres marquen la diferència"

És a dir, davant la incertesa, la Societat Espanyola de Protecció Radiològica aconsella allunyar el telèfon mòbil del cos sempre que es pugui, especialment del cap i dels òrgans vitals. En aquest sentit "La distància és clau, perquè la potència dels senyals decau amb la distància radicalment. Uns centímetres de distància marquen una diferència fonamental".



El motiu: les radiacions augmenten la temperatura dels teixits

I és que el que sí que s'ha demostrat és que les radiacions no ionitzants, com les del mòbil, poden fer augmentar la temperatura dels teixits. Per això, la legislació europea posa un límit sobre la potència de les radiacions dels telèfons per garantir que els teixits no s'escalfen més del compte.

Aquest límit establert per llei és de 4 watts per quilo (W/Kg). I l'Agència Nacional de Freqüències de França (ANFR) va determinar que les radiacions de l'iPhone 12 eren superiors: 5,74 W/kg.

Així, la llei considera que "si se superen els 4 watts per quilo hi pot haver perill que no es garanteixi la normotèrmia, és a dir, que s'incrementi lleugerament la temperatura en teixits", explica Úbeda.

Ara bé, quan França va prohibir la venda de l'iPhone 12, el ministre francès de Transició Digital, Noël Barrot, va voler fer una crida a la calma i va remarcar que superar el límit no implica necessàriament un risc per a la salut.



És segur fer servir l'iPhone 12?

"Si és segur o no és segur? Això no ho sap ningú. El que sabem és que no compleix la llei. Com fer-lo més segur? Això sí que ho sabem: minimitzant l'exposició. Bàsicament, allunyant-lo del cap i dels òrgans vitals."

Les persones que utilitzin un iPhone 12 i ho facin allunyant-lo del cap i del cos poden tenir una exposició menor a les radiacions que aquells que fan servir altres dispositius, però no compleixen els 10 consells bàsics que dona la Societat Espanyola de Protecció de les Radiacions. Són aquests:

Utilitza auriculars o mans lliures

Intenta reduir les converses amb el mòbil a l'orella. I, si fas servir auriculars, no posis el telèfon a la butxaca. S'aconsella posar-lo sobre la taula o mantenir-lo a la mà.

El motiu és que, quan el mòbil està funcionant, emet una "freqüència bastant alta". I si els auriculars són sense fils? Preferiblement, millor si són amb cable, però, en tot cas, és més recomanable utilitzar el mans lliures i auriculars sense fils que no pas mantenir el mòbil a l'orella, ja que la potència de les emissions en auriculars wireless "és molt baixa", mentre que "el mòbil, quan està funcionant, emet una freqüència bastant alta"

Limita el contacte del mòbil amb el cos

La SEPR aconsella portar el mòbil a la motxilla o en una bossa de mà en comptes de la butxaca.



Més missatges i menys trucades

Si s'envien missatges, siguin d'àudio o de text, en comptes de trucar, es garanteix que el telèfon estigui més allunyat del cos, ja que el senyal és més dèbil.

Evita desplaçaments durant la conversa

Si fem servir el mòbil en moviment --quan anem al tren, per exemple--, el dispositiu ha de fer una cerca per passar d'una antena a l'altra i emet senyals a molt alta potència per poder contactar amb les antenes de les estacions base.

Evita trucar amb baixa cobertura

El senyal que emet el mòbil és molt més potent quan tenim mala cobertura. Com que la cobertura és dèbil, el nostre mòbil "intentarà comunicar-se amb l'antena més pròxima i ho farà amb molt alta potència".

Utilitza el mode avió

Si no has de trucar, la SEPR aconsella fer servir el mode avió i reduir el contingut online. Per tant, és preferible descarregar-lo i reproduir-lo després.

Úbeda explica que aquest mode és especialment aconsellable quan es dorm, ja que quan el mòbil està actiu emet ones d'alta potència de manera periòdica, ja que "li està dient periòdicament a l'antena més propera: escolta, soc aquí".



Evita fundes que bloquegin l'emissió

Algunes marques comercialitzen fundes que asseguren que redueixen l'emissió. La SEPR les desaconsella taxativament. "No funcionen bé, perquè el senyal no surt bé, es bloqueja, i el telèfon encara funciona a més potència, així que l'únic que faràs és gastar més bateria",

Desconnecta el mòbil o allunya'l mentre dorms

El consell és posar el mòbil en mode avió, desconnectar-lo o, si més no, no dormir a prop del dispositiu.



Evita l'exposició a la llum blava

La Societat Espanyola de Protecció Radiològica adverteix que la llum blava pot causar danys a la retina i alterar el son. No és bo fer servir el mòbil al llit, abans d'anar a dormir, ja que la llum del mòbil és dolenta per a la vista i afecta la glàndula pineal del cervell, que és la que produeix melatonina, l'hormona que indueix el son.

Limitar l'ús del mòbil als infants

Des de la SEPR posen de manifest que els més petits són més sensibles a les radiacions. La taxa de radiació absorbida pel cervell d'un infant de 10 anys pot duplicar l'absorbida per un adult. Per això, cal mantenir-los allunyats dels dispositius mòbils en funcionament en la mesura del possible. I, si els fan servir, sempre sota la supervisió dels pares