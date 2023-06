Per què no t'has de dutxar amb esponja?

Cada cop està més en desús, però encara hi ha moltes persones que no conceben la dutxa o bany diari sense la clàssica esponja, d’un material sintètic o bé natural, les esponges de mar. Per a moltes persones, posar una mica de sabó a l’esponja i fregar les diferents parts del cos és un hàbit d’higiene quotidià i diari.

Però segons els especialistes i l’evidència científica, aquesta manera de fer no és gens aconsellable, sinó més aviat al contrari: ens pot portar problemes de salut. Com ens explica la doctora Alba Català, dermatòloga a l’Hospital Clínic de Barcelona i membre de la Societat Catalana de Dermatologia, de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, hi ha dos motius per no aconsellar l’ús d’esponges a la dutxa.

En primer lloc, hi ha una raó de salut de les primeres capes de la pell. “Quan fas servir l’esponja elimines part de l’epidermis que pot ser protectora, per l’efecte de fricció. Aquesta exfoliació no és necessària majoritàriament”. A més, en segon lloc, l’esponja queda humida i “pot ser un focus de bacteris i fongs que pot facilitar les infeccions”, apunta la doctora. “És molt fàcil que no s’assequi bé, i aquí es formen fongs que poden passar a la pell”.

En el primer cas, l’eliminació de part de l’epidermis per l’efecte de fregament en l’esponja pot provocar problemes diversos a la “capa còrnia”, que és protectora.“Si fem un exercici de fregar, s’accentua el recanvi de la capa superficial i es poden causar irritacions”.

En el segon cas, els fongs i bacteris “que no veiem a simple vista” poden causar infeccions per càndides, estafilococs, estreptococs o pseudomones, per posar-ne alguns exemples.

En casos concrets de pacients que no es poden dutxar, els metges poden indicar l’ús d’esponges sabonoses que ajudin a la higiene diària “però sempre esponges d’un sol ús”. Per a la higiene dels nadons, quan per exemple es fa el canvi de bolquer, es poden fer servir les clàssiques tovalloletes d’un sol ús, i si no amb aigua i sabó o “alguna tovallola que es renti al moment i s’eixugui bé”.

Per a la higiene diària, doncs, els dermatòlegs recomanen posar el sabó directament a la mà, i passar-la pel cos, sense cap més estri, “més senzill, més econòmic i menys perjudicial per a la pell”.

Recordem que altres errades que fem a la dutxa és posar l'aigua massa freda o massa calenta, ja que "les temperatures altes fan que la pell es torni més sensible, que hi hagi picors i fa que es desenvolupin intoleràncies. L’aigua massa freda, en canvi, tendeix a assecar la pell”,

A l'hora d'escollir sabó, cal triar "sabons neutres, sense gaire alcohol i perfum i poc agressius. A més, és important no fer-ne servir gaire quantitat, perquè resseca molt la pell”.