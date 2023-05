La Fundació Arrels caracteritza diversos candidats a l’alcaldia de Barcelona com persones sense llar

La Fundació Arrels ha caracteritzat diversos candidats a l’alcaldia de Barcelona com persones sense llar. Ho ha fet en el marc de la campanya #ningúsensedrets que des de l’entitat impulsen aquests dies en context electoral per evidenciar “com d’inversemblant és el fet que una persona sense llar pugui transformar-se en un actor polític de pes”. En concret, ha adaptat les fotografies d'Ernest Magarall (ERC), Ada Colau (BComú), Jaume Collboni (PSC) i Xavier Trias (Junts), transformant les imatges i els seus els missatges per portar-los a una situació de sensellarisme. Segons Arrels, la transformació s’ha fet utilitzant la intel·ligència artificial i s’ha triat els candidats de les formacions que actualment tenen més representació.

Des d’Arrels, es denuncia que “només el 32% de les persones que viuen al carrer a Barcelona podran votar” i que es necessiten “polítiques transformadores de lluita contra el sensellarisme en l’àmbit municipal”. Per això, recorda que cal “visibilitzar” el fet que les persones sense llar estan excloses del dret a la plena ciutadania: “no podran presentar-se com a candidates a unes eleccions, fer propostes polítiques i incidir en la societat i, moltes vegades, tampoc tenen dret a vot”.