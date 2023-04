Els joves veuen els caler en efectiu com una relíquia

Encara que se'ns pot fer difícil imaginar la nostra vida sense bitllets i monedes, des de fa temps aquests conviuen amb mitjans de pagament electrònics que són més eficients, segurs i que fins i tot compten amb beneficis. Alguns països, estan buscant alternatives a l'ús dels bitllets. A Dinamarca, per exemple, la gran majoria dels adults són propietaris d'una targeta de crèdit i les compres amb diners físics han caigut dràsticament. En altres llocs del món, atès que gran quantitat de persones disposa d'un cel·lular, s'utilitza els diners mòbils. l'Equador, s'ha sumat a aquesta iniciativa ja que cap a 2015 estimava que un 40% de la seva població activa no estava inclosa en el sistema financer però pràcticament la totalitat d'aquesta població comptava amb un cel·lular. Kenya és un altre país on els diners mòbils ha estat reeixit. Els seus ciutadans utilitzen el cel·lular en diferents operacions, com realitzar pagaments, enviar diners als seus parents, dipositar en un compte bancari.

A Paraguai, país on la cobertura bancària és escassa, els seus habitants utilitzen el cel·lular per a enviar diners als seus familiars.

També és interessant el cas d'Hong Kong, on una targeta que inicialment es va llançar per al pagament del transport va ampliar els seus serveis per a pagar en restaurants i altres comerços. Alguna cosa que crida l'atenció és el debat que es dona als Estats Units i Europa sobre la conveniència de llevar progressivament de circulació els bitllets de major denominació (el de 100 dòlars i de 500 euros, respectivament). Amb aquestes mesures, argumenten que es dificultaria l'evasió impositiva i les activitats il·legals com el narcotràfic, el terrorisme, el tràfic de persones i els fraus, on sol prevaler l'ús de diners en efectiu. A l'Argentina, per una necessitat pràctica per al millor funcionament de caixers automàtics i reduir els costos de trasllat d'efectiu, van començar a circular bitllets de major denominació. No obstant això, el Banc Central té en agenda per a un futur pròxim, minimitzar l'ús de diners físics, fomentant la utilització de mitjans electrònics de pagament per a les transaccions.



Per tot això hi ha els qui pensen que en un futur els bitllets seran peces contemplades pels visitants dels Museus.