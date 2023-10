Aquesta commemoració, promoguda per la Federació Mundial de la Salut Mental, va néixer l’any 1992 per equiparar la salut mental amb la salut física. Els seus objectius són sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l’estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que en millorin l’atenció.

Salut mental i benestar emocional L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la salut mental com un estat de benestar que permet a l’individu desenvolupar el seu potencial, afrontar les tensions de la vida, treballar de forma productiva i fructífera, i aportar quelcom a la seva comunitat. El Termcat determina que és un estat d'equilibri psíquic en què una persona és capaç d'utilitzar les seves habilitats cognitives i emocionals, viure en societat i satisfer adequadament les demandes de la vida quotidiana. La salut mental i el benestar emocional estan determinats per la interacció de factors biològics, socioeconòmics, culturals i ambientals; al llarg de la vida aquests factors es poden combinar per reforçar la salut mental (factors protectors) o bé per perjudicar-la (factors de risc). El Dia Mundial de la Salut Mental se celebra anualment el 10 d’octubre per recordar que la salut és la base per a la construcció d’una vida plena i satisfactòria. Salut mental i adolescència Els hàbits saludables i un entorn familiar, escolar i comunitari favorables són claus per mantenir una salut mental i física adequada. L’evidència científica corrobora que els fets vitals estressants són factors que, combinats amb aspectes temperamentals, genètics i de l’entorn, poden precipitar l’aparició de problemes de salut mental en infants i adolescents. Segons l’OMS, el 50% dels trastorns de salut mental apareixen en l’adolescència, abans dels 14 anys.

Què és la malaltia mental?

La malaltia mental o el trastorn mental és una alteració conductual, psíquica o mental deguda a la interacció de factors biològics, psicològics i socials, que provoca canvis funcionals significatius en la vida d'una persona i un grau de patiment, sovint intens, en la persona afectada i el seu entorn. Alguns dels trastorns mentals principals són les addiccions, els trastorns per ús de substàncies, els trastorns de la personalitat, els trastorns del desenvolupament, la depressió, l'ansietat, l'esquizofrènia, el trastorn bipolar, la demència i la psicosi. La malaltia mental no significa menor capacitat intel·lectual, no és sempre irreversible, no és mortal, no és sempre hereditària i no és sempre permanent en la vida de l’individu una vegada adquirida. Té un important impacte en la qualitat de vida de les persones i poden afavorir l'adquisició d'hàbits perjudicials, incrementar el risc de patir altres malalties o problemes de salut, i generar discapacitat i dependència. Estigma i salut mental Les persones amb problemes de salut mental arreu del món poden estar exposades a l’estigma que sovint comporta el desconeixement de la malaltia mental. Poden estar sotmeses a situacions de discriminació i restar exemptes dels seus drets i dels suports i l’atenció adequada.