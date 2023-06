Blas Cantó lanza 'El Príncipe', un disco cocinado a fuego lento con el que rinde homenaje al pop

Lo ha cocinado a fuego lento. Tomándose el tiempo necesario para ofrecer algo a la altura de ese público que esperaba ansioso novedades. Blas Cantó ha renacido. Ha sido capaz de dar pausa al ritmo vertiginoso al que, en ocasiones, son empujados los artistas dentro del mercado musical. Fruto de ese saber estar tranquilo y dar el peso ponderado perfecto a cada una de las vivencias que encontramos en 'El Príncipe'. Quizás una de las mejores explicaciones de lo que encontraremos en este recorrido musical que ha convertido en un particular homenaje al pop -aunque encontramos giros hacia otros estilos, como ese guiño a la ranchera que encontramos en 'El Perdedor', He pensado mucho en lo que pasa dentro de mí y he superado cosas, pero también hace falta gritarlas. Por eso saqué 'El bueno siempre acaba mal’, por ejemplo. Entiendo que haya gente que se quede por el camino con estas nuevas canciones, pero no lo comparto porque es realmente bueno lo que hemos construido", cuenta, haciendo referencia al que fue el primero de los 'singles' de este segundo álbum de estudio para el que hemos tenido que esperar nada menos que cinco años. Aquello fue una declaración de intenciones, pero lo cierto es que encontramos mucho desamor y desgarro en este viaje sonoro. aje al pop -aunque encontramos giros hacia otros estilos, comDe este disco ya conocíamos algunas de sus pistas, entre ellas, la única de las colaboraciones que encontramos. Esa que lleva por nombre 'Las cosas claras' y cuya voz acompañante es la de Carmen DeLeon. El resto de canciones que ya conocíamos, además de las dos mencionadas, son 'Marte' y 'A Fuego'. Cuatro adelantos con los que hacerse una idea más que fiel del mapa musical de un trabajo con el que pretende marcar una nueva era. Está decidido a apostar por lo que le sale de las entrañas, no dejándose seducir por modas o por el qué dirá

¿Por qué 'El Princípe'?

Para quienes quieran encontrar el sentido detrás de la denominación del álbum, él mismo lo ha explicado dentro de la siempre necesaria campaña de promoción para cebar un lanzamiento: "Cuando era niño, mi madre me decía 'mi príncipe'. Hay muchos tipos de príncipes. Los que la gente espera que sean y los que se rebelan. Yo he sido los dos. Ahora soy el segundo. Supongo que tendemos a idealizar a la gente que nos importa, como si fueran sacados de un cuento. De ahí parten las decepciones. Y siento decepcionarte si no soy lo que tú querías. Pero ya avisé de que era complicado. Azul o de mil colores. Cuanto más idiota me dicen que soy, más amable me vuelvo. Y lo mismo pasa al revés. 'El príncipe' es el título de mi nuevo álbum".