Bely Basarte presentará Tanta Adrenalina en el Suite Festival 2023 de Barcelona .La cantante madrileña vuelve a escena con una nueva canción más uptempo de lo que nos tiene acostumbrados, pero manteniendo su inconfundible sello. .Suite Festival vuelve con un concepto renovado y se expande ofreciendo conciertos en las principales salas de Barcelona. Bely Basarte ha estrenado su nuevo sencillo titulado Tanta Adrenalina, una canción inspirada en las emociones más fuertes y excitantes, que presentará el próximo 14 de octubre en la Sala Apolo de Barcelona, bajo el marco del nuevo Suite Festival 2023. Organizado por el Grupo Clipper’s, el Suite Festival ha ampliado sus géneros musicales este año y se ha extendido por las principales salas de conciertos de Barcelona, acogiendo hasta el momento, conciertos de artistas de la talla de Ara Malikian, Cepeda, Luz Casal, Dorian y No Te Va Gustar. El próximo 14 de octubre, le toca el turno a la cantante madrileña Bely Basarte que tras una exitosa gira veraniega que según ha confesado “ha sido un buen termómetro con el que medir las ganas que teníamos y seguimos teniendo de cantar nuevas canciones” llega a la Sala Apolo de Barcelona para presentar de forma inédita un próximo EP que verá la luz el 24 de noviembre y, del cual, ya ha ido presentando pequeñas píldoras como Tanta Adrenalina, un escape emocional por las calles de Paris para romper con la rutina diaria. Porque no hay mejor plan que el que surge improvisado. Por otro lado, dentro del marco del Suite Festival.Porque no hay mejor plan que el que surge improvisado.

