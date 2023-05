La 3ª edición de la feria de la Ocupación de Cáritas reúne más de 500 participantes y 27 empresas

Erica Gómez tiene 38 años y vive en Ripollès desde hace ocho años, cuando llegó a España desde su país natal, Honduras. Durante este tiempo ha tenido trabajos diversos, algunos sin contrato en sus inicios, pero actualmente se encuentra en búsqueda activa de trabajo. Hoy se ha trasladado hasta la capital catalana, ya que una compañera suya le recomendó esta "Feria de Empleo no me paro" organizada por Cáritas en el Seminario Conciliar de Barcelona. Erica está muy agradecida de poder participar. "No es lo mismo enviar currículum por las plataformas que venir aquí presencialmente, que te conozcan y puedas hablar con ellos", nos explica muy feliz. Gustavo también lleva pocos años en el país, y nos explica que le parece "ideal" este espacio y está "motivado por poder conseguir una oportunidad laboral aunque no tenga mucha experiencia".

La feria de la ocupación de Cáritas es un espacio para intercambiar oportunidades laborales entre empresas y personas que se encuentran en búsqueda de un trabajo. Dessiree García, jefa del programa de formación e inserción laboral de Cáritas Barcelona, explica que el objetivo "es que las personas pongan en práctica los conocimientos obtenidos en Cáritas, que entreguen su currículum y que las empresas asistentes pueden tenerles en cuenta a la hora de contratarles".

Por ello, durante todo el recinto, los participantes pueden encontrar diferentes talleres, donde les ofrecen formación en diferentes ámbitos que pueden favorecer a su inserción en el mercado laboral. Josep es uno de los voluntarios que imparte el taller "prepara't" donde las personas reciben preparación básica antes de hacer una entrevista "llenan un formulario con preguntas básicas sobre su origen, formación, motivaciones y cosas que quieran remarcar, y después les preparamos una simulación de entrevista de dos minutos para que pierdan un poco los nervios".

Otro de los talleres lo imparte Jordi Moreta, miembro de la empresa ASENCAT, una empresa que ofrece formación y preparación para aquellas personas con más edad, que buscan oportunidades laborales. En el taller "Espai Sènior", dan charlas para ayudar a los participantes: "explicamos todo el mundo del trabajo, hacemos una pequeña introducción al DAFO, ayudamos a que preparen su curriculum vitae y les damos consejos para la entrevista laboral", explica Jordi a la COPE.

Tras realizar los talleres, los participantes pueden entrar al recinto principal, donde un total de 27 empresas colocadas en círculo tienen preparados sus expositores para realizar pequeñas entrevistas de cinco minutos. Este año hay 5 empresas más que el anterior, una de ellas es Konecta, una empresa que busca teleoperadores. Ruth e Iñaki, responsables de recursos humanos de Konecta, valoran muy positivamente su primera vez en esta feria y comentan que "los perfiles son muy diferentes y eso permite poder adaptarlos en el ámbito y la zona que más les corresponda".

Otras empresas, como Teno (servicios de cocina) y Gremi Arts Gràfiques (contabilidad), han participado los tres años que trayectoria que tiene la feria. Silvia, encargada de personal de Teno, junto con Xavier, el becario que la acompaña, nos comentan que la feria es una gran oportunidad para contratar gente. Silvia, que repite por segundo año, nos recuerda que en 2022 se llevaron más de 50 curriculums y llegaron a contratar unas 5 o 6 personas. "Son personas que vienen a trabajar, y quieren hacerlo. Es lo más importante", añade el joven Xavier. Desde Gremis Arts Gráfiques, también Ramón Vilaltella comenta que han estado desde los inicios y "hemos podido ayudar a gente, pero sobre todo ellos a nosotros, por qué vienen con muchas ganas de trabajar, y eso es lo único que les pedimos".