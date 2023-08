Una residencia de ancianos en Barcelona sin aire acondicionado en plena ola de calor

Se nos ha echado encima una ola de calor, una más, de aquellas extensas en el tiempo. Con unos cuantos días de temperaturas extremas.

Los que no tienen aire acondicionado saben la tortura que es sufrir esos termómetros extremos a cualquier hora del día. Los que tienen aire acondicionado saben lo imprescindible que es en esas situaciones, a pesar de que la factura eléctrica nos dé un susto después.

Estas olas de calor son especialmente perjudiciales para la salud, golpes de calor, agravamiento de enfermedades, agobio, etc...

Ahora, ¿se imaginan una residencia de ancianos sin aire acondicionado en estos tiempos?. Pues sí. Existe.

Está ocurriendo en laresidencia Mossen Vidal i Aunós de Barcelona donde los ancianos están soportando temperaturas de hasta 33 grados y puede que más en las horas centrales del día. No es que no tengan aire acondicionado, simplemente se ha estropeado como se estropean las cosas que se usan.

Pero estamos hablando de un lugar donde la salud de sus residentes es delicada, muchos con pluripatologías, y estos contratiempos pueden desembocar en algo bastante grave y, tal vez, emergencias como esta deberías tener soluciones rápidas.

No llevan un día con el aire estropeado, no, llevan (a día de este escrito) 6. Seis días sometiendo a personas mayores a temperaturas de auténtico desespero.

Los familiares llevan quejándose de esta situación desde el miércoles pasado a la gestora de la residencia L'Onada Serveis

“¿Por qué la empresa no ha alquilado aparatos acondicionadores mientras dura la reparación?" Se pregunta la presidenta de la Coordinadora de residencias 5+1, MªJosé Carcelén "Los requerimientos interpuestos ante la Generalitat no se responden llevamos esperando respuesta a dos de ellos. Uno de diciembre del 2022 y otro de marzo de este año. Ahora pondremos un requerimiento en el departamento de Salud y derechos sociales". Explica Carcelén.

Parece que la reparación aún tardará y las soluciones, mientras tanto no ocurre, no llegan. Los ancianos seguirán pasando calor cuando no debería ser así.