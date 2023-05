Talls d'aigua a l'Espluga de Francolí

Els efectes de la sequera són cada cop més durs en algunes parts del país. És el cas de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà. Des de fa nou mesos, a aquesta localitat es pateixen talls d'aigua a la nit. Parlem amb la Pastisseria Cabal,Encarna Clarés.



- A causa de la sequera que estem patint Esplugues de Francolí s'estan realitzant talls d'aigua de set de la tarda a 7:00 del matí.



Ho han modificat, des d'ahir és de 10:00 de la nit a 7 del matí.



- Com ho feu els que teniu un negoci?



Nosaltres sempre hem tingut un dipòsit de 1.000 litres, no notem res, però sí que vigilem més amb el consum de l'aigua, la reutilitzem molt més. Sempre hem tingut molta consciència sobre l'ús de l'aigua i des de ben petita m'han ensenyat que es tracta d'un tresor i s'ha de cuidar.



- Coneixes algun veí que tingui problemes amb els teus de l'aigua perquè no té un dipòsit?



Hi ha gent que no té, però suposo que s'organitzen per no tenir cap problema.



- És un tema habitual que comenteu el poble?



No, com és un tema que portem arrossegant des del juliol de l'any passat, jo crec que ho hem normalitzat.