¿Qué problemas puede tener un niño tímido?

Tradicionalmente, la timidez en niños, no ha sido objeto de grandes estudios sistemáticos ni ha merecido atención especial dentro de la psicología clínica.

El niño tímido suele ser una persona tranquila, callada, temerosa, que evita las interacciones sociales y que pese a que puede llamar la atención de padres, maestros y educadores, no suele identificarse como una persona que cause o tenga problemas y, por tanto, tampoco necesitar ayuda profesional.

Se calcula que un 10% de los niños es tímido. No tiene por qué ser una cuestión que tenga que afectar a su día a día, pero se debería ir observando determinados comportamientos.

Problemas que pueden presentar los niños tímidos

—Dificultad para socializar de forma fluida. El miedo y el estrés que provoca su timidez le impide hacer amigos o comunicarse de manera normal, esta situación puede incluso provocar lloros, terrores nocturnos o que directamente se niegue a ir a cualquier evento social.

—Síntomas psicosomáticos. Estos se pueden presentar en forma de dolor de barriga, mareos o dolor de cabeza, entre otros, con el objetivo de evitar contactos sociales.

—Problemas de acoso escolar. Los niños tímidos tienen más posibilidades de sufrir "bullying" que otros.





¿Cómo ayudarles?

Los expertos explican que no hay que forzar las situaciones, por ejemplo, no es necesario decirles “saluda” o "no te escondas. No hay que presionarlo.

También hay que huir del otro extremo. La sobreprotección.

La mejor ayuda suele ser el ejemplo. Un niño tímido acostumbra a adoptar un comportamiento parecido al de sus padres. Si los padres son sociables, el niño aprenderá de ello.

Es importante reconocer sus méritos. Un gesto desinhibido de un niño es un esfuerzo relevante para él y eso hay que destacarlo.