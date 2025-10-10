COPE
La iglesia de La Concepción abre la tienda benéfica de recuerdos por la peregrinación de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz

Lo recaudado irá destinado a sufragar parte de los gastos de la visita de ¨La Morenita" a la capital tinerfeña

Entrevista a Sara Pérez, voluntaria de la diócesis y responsable de Cáritas Santa Cruz

Redacción COPE Canarias

Canarias - Publicado el

