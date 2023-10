El projecte Oportunitat500 de Micropobles es perfila com una proposta de model eficaç d’acollida

Els micropobles ens volem posicionar en l’acollida de persones migrades i refugiades. Fins ara, tota l’acollida s’ha centralitzat en capitals de província, i des de Micropobles volem liderar la construcció d’una veu pròpia. L’Associació de Micropobles de Catalunya aposta per un model d’acollida de persones migrades i refugiades que tingui en compte el conjunt del territori català, especialment el món rural. Des de la sectorial d’Atenció a les Persones de l’Associació de Micropobles hem dissenyat el projecte Oportunitat500 d’acollida de persones migrades i refugiades que ja s’està implementant en 28 micropobles. La sectorial d’Atenció a les Persones posa el focus en diverses àrees fent èmfasi en el benestar de les persones.

Oportunitat500 és un projecte pioner impulsat conjuntament per l’Associació de Micropobles de Catalunya (MdC), el Departament d’Igualtat i Feminismes (IFE) i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), dins el marc del Programa del SOC de suport a la implementació de les Polítiques Actives d’Ocupació en municipis de menys de 500 habitants de Catalunya (SOC – MICROMUNICIPIS).

El propòsit d’Oportunitat500 és que els micropobles de Catalunya donin resposta a l’acollida de persones migrades i refugiades. La convocatòria del SOC contemplava tres actuacions:

Contractació i formació de les persones acollides.

de les persones acollides. Acompanyament tant de les famílies acollides com dels municipis participants.

Addicionalment, l’Associació de Micropobles de Catalunya està implementant tres programes complementaris:

Programa de mentoria (propi de l’IFE) que permet fer un acompanyament des del voluntariat per part de veïnes i veïns a les persones acollides.

(propi de l’IFE) que permet fer un acompanyament des del voluntariat per part de veïnes i veïns a les persones acollides. Participació per la creació de Projectes Territorials on els diferents agents d’acollida poden imaginar, dissenyar i implementar projectes concrets i arrelats vinculats al marc d’acollida d’Oportunitat500.

on els diferents agents d’acollida poden imaginar, dissenyar i implementar projectes concrets i arrelats vinculats al marc d’acollida d’Oportunitat500. Itinerari d’emprenedoria per desenvolupar projectes individuals o col·lectius.ama de mentoria (propi de l’IFE) que permet fer un acompanyament

Les persones participants d’aquest projecte han seguit un procés de sensibilització previ que ha tingut una durada de dos mesos i que ha estat finançat pel Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. En aquest procés, acompanyat per l’Associació de Micropobles de Catalunya, les persones prenien decisions que fomentaven la seva autonomia amb l’objectiu de veure els micropobles com una opció de vida. En aquest procés se’ls ha explicat què és Catalunya i què són els micropobles, i finalment han pogut prendre la decisió de desplaçar-s’hi.

Els ajuntaments participants del projecte han decidit apostar per acollir famílies migrades i refugiades als seus municipis. Aquests ofereixen un contracte laboral (finançat pel SOC), identifiquen un lloguer d’una casa de propietat pública o privada, i un acompanyament molt proper a les famílies. També impulsa la xarxa veïnal amb l’objectiu de fer una acollida amable i un arrelament progressiu.

Podeu veure el vídeo realitzat que sintetitza el procés per a seleccionar persones fins a la seva arribada al municipi d’acollida.

Els Projectes Territorials: Què són?

El propòsit d’aquesta iniciativa és que el territori generi projectes concrets que integrin les singularitats del territori i que responguin al marc d’acollida d’Oportunitat500.

En aquestes trobades que anomenem “Projectes territorials” hi participen les administracions públiques locals i les famílies participants així com el teixit empresarial, el teixit associatiu i el veïnat. Les trobades tenen lloc a diversos municipis i s’agrupen territoris propers per tal de generar sinergies.

Durant aquestes trobades es crea un espai perquè les persones que formen part i coneixen profundament el territori puguin proposar solucions al repte que ens ocupa: l’acollida de persones migrades i refugiades als micropobles de Catalunya per tal que aquestes optin pels micropobles com una opció de vida.

L’equip tècnic de l’Associació de Micropobles de Catalunya i del projecte Oportunitat500 facilita les trobades fomentant la creativitat, donant sempre protagonisme als agents vinculats al territori i vetllant perquè la jornada sigui dinàmica, atractiva i molt funcional.

Un cop finalitzada la trobada, Oportunitat500 acompanya els projectes sorgits de la sessió per tal que aquests es puguin posar en marxa.