"Los partidos no se esfuerzan por conectar con la generación Z"

Mañana empieza oficialmente la campaña política de las elecciones municipales. La ilusión de ir a votar, con los años, ha ido desapareciendo debido a la frustración por el desengaño de ciertos proyectos que, finalmente, nunca se han llevado a cabo. Además, la abstención o el ir a votar está muy marcada por los jóvenes que votan por primera vez. Con este motivo, en Herrera en COPE Cataluña y Andorra hemos entrevistado a Marina López, una joven de 19 años que votará por primera vez en las minicipales del domingo 28.

Marina considera que "es muy importante ser consciente de la política", ese es uno de los motivos por el que decide votar. Además nos explica que "en mi casa siempre se ha ido a votar y siempre se ha hablado de política y yo, como estudiente de periodismo, siempre me ha interesado". Asimismo, cree que todos deberíamos de votar aunque "después de cada mandato, acabes desilusionado" ya que es un derecho que tenemos como ciudadanos.

Al contrario de Marina, no todos los jóvenes sienten tanta inclinización hacia la política. Ella misma apunta que de su entorno social, sólo un 50% tiene pensado ir a votar porque "mis amigos no tienen interés por la política". Proablemente este desinterés venga porque, por parte de los partidos políticos, no ven que haya esfuerzo en conectar con las generaciones más jóvenes.

A pesar de que Marina tampoco se sienta del todo identificada con ningún programa electoral, tiene muy claro que vota por el derecho que teine como ciudadana y "para poder velar por el futuro que queremos". Asimismo, piensa que "si no hago nada, no tendré derecho a quejarme, en cambio, si voy a botor, estoy haciendo algo por buscar soluciones".

Y es que aunque Marina tenga claro que hay que ir a votar, a veces piensa que su voto no sirve de nada ya que en Mataró, ciudad en la que vota ella, "lleva años ganando el PSC y no nos movemos de ahí, es lo que me hace pensar si realmente mi voto importa".

Finalmente, Marina anima a sus amigos a que voten porque, a pesar del desinterés, "no ven como la política tiene un impacto directo en su vida".