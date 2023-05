Avui, entre d'altres, hem tractat els següent programa:

Debido a la inflación, el precio de una bebida tan popular como es el café, ha ido incrementando. De hecho en Barcelona hace tiempo que es imposible comprar un café por menos de 1€.

Aunque este aspecto puede ser negativo, algunos han decidido reinventarse, como ha sido el caso del bar Hinojosa, en Santa Coloma de Gramanet, que vende el café a 50 céntimos desde hace años. En Herrera en COPE Cataluña y Andorra hemos hablado con el propietario del bar, Juan Mesa.

Juan explica que decidió rebajar el precio del café porque "prefiero tener clientela y como lo que más bebe la gente es café, lo rebajé". Y es que estos precios, han permitido que el bar Hinojosa siga abierto después de la crisis que sufrió la restauración con la pandemia.

No solamente es el café solo el que venden a 50 cémtimos, también el café con leche y el cortado. Además, vende mini bocadillos y cerveza a 1,2€. No obstante, al medidía no hacen comidas ya que como comenta Juan, no les da tiempo a hacerlas.