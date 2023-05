"Si te gusta el oficio, con la FP dual aprendes más"

La formación profesional dual es una modalidad de formación que se realiza en alternancia entre un centro educativo y una empresa. En Herrera en COPE Cataluña y Andorra hemos hablado con María Machado, una alumna que hace estudia fabricación mecánica y mecatrónica industrial, un doble grado superior dual.

María nos explica que decidió estudiar un ciclo formativo dual porque "la oportunidad de la dual es muy importante, aunque sean muchas horas". En una formación dual hay que hacer hasta unas 1.000 horas de práctias, pero María apunta que "si te gusta el oficio, te da tiempo de aprender más". El objetivo de hacer una formación dual es que, "aunque estés haciendo prácticas, no dejas de aprender el oficio".

María hizo un ciclo medio de electromecánica pero no le acabó de gustar. "Me gustaba manipular, construir pero los coches no era lo mío". La formación superior que hace ahora la escogió porque "vi que era trabajar con hierro y a mí eso me gusta muchísimo y finalmente encontré lo que me gusta".

Actualmente María está tanto estudiando como en una empresa del ámbito en el que se está formando. En su día a día, "estoy 4 horas estudiando en el centro y 4 horas haciendo prácticas en la empresa".

De cara al futuro, María considera que las formaciones duales son un gran beneficio para los estudiantes. "Es una gran oportunidad porque entras de lleno en el oficio". Y es que, la parte práctica es fundamental para que la gente sepa qué es lo que realmente le gusta. Además considera que de cara a encontrar trabajo lo tiene muy bien ya que "he estado en una empresa y sé trabajar". Además, cuando terminas el curso la empresa te califica como apto o no apto en ese ámbito, algo que ayuda mucho a la hora de buscar un trabajo.

María no tiene en mente ir a la universidad puesto que ha encontrado lo que le gusta y tiene claro que quiere seguir trabajando de lo suyo. "No me gustaría estar en una oficina, delante de un ordenador, programando...".

Finalmente, la única pega que encuentra María es que no hay suficiente información a la hora de buscar formaciones. Además cuando empezó en el centro en elq ue estudia, propuso hacer una charla informativa.