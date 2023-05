"Los más jóvenes de una generación se parecen a los más viejos de la siguiente"

Viviendas, seguridad, ocupación, transporte y mobilidad son problemas muy comunes en las grandes ciudades que afectan en el día a día de las personas. No obstante, si dividimos la sociedad en generaciones, ayuda a entender cómo la época en la que nacemos influye en la visión que tenemos sobre el mundo. Aun así, los expertos consideran que hay que tener en cuneta otros factores.

Hace unos meses, la encuesta sociopolítica del Centro de Estudios de Opinión, preguntó a la gente con qué elementos de la sociedad se sentían más identificados y la opción que obtuvo más respuestas fue 'Mi generación' con un 56%.

En Herrera en COPE Cataluña y Andorra hemos hablado con Carol Galais, politóloga que ha publicado varias investigaciones sobre generciones. Nos explica que "formar parte de una generación es bastante explicativo de muchas cosas que tienen haber con tus patrones de consumo, tus actitudes políticas, tu forma de ver el mundo...".

Las generaciones están divididas por edades aunque, depende del país, engloba unas frajas u otras. La más mayor es la generación silenciosa que va del 1925 al 1945 y se la llama así porque no tenían medios de comunicación. Después vienen los boomers, que va hasta el 1964 y es el número más numeroso en la sociedad. La siguiente generación es la X, que va del 65 al 79 y se les conoce por la música Brunch. Carol apunta que "tienen un rasgo característico, son más escépticos, más extensionistas" pero hay un problema. Seguidamente, vienen los millennials, nacidos entre los años 80 y el 94. También encontramos la generación z, que son los nativos digitales. Además, Carol explique que "es la generación más inclinada a proteger su propia identidad y con una cierta conciencia". Finalmente, la última generación es la alfa, pero todavía no se le puede considerar como tal porque no han vivido ningún hecho social importante.

A pesar de que nos sintamos más identificados con la gente de nuestra generación, uno de los problemas que hay entre generaciones, es que en algunos casos hay diferencias entre los más jóvenes y lo más mayores. Carol confirma que "los más jóvenes de una generación se parecen a los más viejos de la siguiente".

De todos modos, hay generaciones que se sienten más identificadas con otras, por ejemplo, los padres, coinciden más en ideas con sus hijos que con los abuelos. Carol lo expresa de la siguiente forma: "hay algunas generaciones que tienen como una rotura y esto depende de si han habido grandes hechos traumáticos. Sobretodo depende del cambio económico y tecnológico".