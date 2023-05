Un estudi reflex que les penes per violacions dins de la parella es castiguen menys

Els jutjats espanyols castiguen menys les violacions que hagin comès les parelles o exparelles. De fet, ho revela un estudi elaborat per la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) a partir d'un miler de sentències que es van dictar en el nostre país entre el 2015 i el 2022. Es tracta de la primera anàlisi d'aquestes característiques que es fa a Espanya. Parlem amb el catedràtic de dret penal de la UOC, Josep Maria Tamarit



- D'on surt la iniciativa de fer aquesta anàlisi?



Sí, és important explicar aquest punt per poder explicar els antecedents. Fa anys que ens dediquem a fer anàlisis sobre quins són els factors que incloïen els tribunals a l'hora de dictar sentència en temes penals i únicament ho hem estudiat en delictes sexuals a partir de diversos projectes que hem tingut. Sabem que hi ha una sèrie de factors què són els legals i són aquests dels que condicionen la decisió dels tribunals, però després hi ha altres factors que poden ser d'un altre tipus i que estan relacionats amb l'ètnia, sexe, edat de l'acusat o de la víctima, ideologies dels magistrats, el territori on es troben... poden haver-hi molts factors que poden influir. Hem analitzat aquestes diferències a l'hora de jutjar casos de violacions contra dones adultes de més de divuit anys i quan aquestes són comeses per la parella o exparella ho hem comparat amb altres violacions.



- Heu pogut comparar que les condemnes són molt més lleus en aquests casos?



Hem trobat tres aspectes diferents, en primer lloc, hi ha menys condemnes, és a dir, quan una violació és en un context de parella, els tribunals tendeixen a condemnar menys i absoldre més, però a més a més la pena i la indemnització són més baixes. Hi ha diferències que són estadísticament significatives, hi ha d'haver alguna raó que expliqui per què els tribunals ho valoren diferent.



- Hi ha algun atenuant o heu arribat alguna conclusió del perquè?



No ho sabem, els tribunals no donen explicacions.