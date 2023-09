Com ser un bon cap?

De vegades com a treballadors tenim certa enveja dels privilegis que tenen els nostres caps, però de què depèn per ser un bon cap? Parlarem amb l'Edgar González delegat a Catalunya de l'associació per al progrés de direcció.



- De què depèn ser o no un bon cap?



Com comentaves, soc director a Catalunya de l'associació pel progrés de direcció on ens dediquem a generar coneixement entre els directius i fomentar la connexió entre ells. El que sí que és cert, és que un bon treballador no ha de ser un bon cap. Per ser un bon cap ha de tenir habilitats febles, és a dir, ha de deixar al seu ego a un costat i no és fàcil, ha de tenir molta habilitat emocional, empatia, ha de deixar créixer a l'equip i confiar per sobre d'ell, envoltar-se de bones persones i és molt necessari que un bon cap porti el seu equip a l'èxit.



- Quins són els efectes nocius que pugui tenir un cap tòxic?



Primer de tot, la fuga de talent, gent que es quedi amb els braços plegats sense treballar, mala relació entre els companys o que els clients tinguin una visió dolenta. Les persones de l'equip són el més important perquè si tu el cuides, el teu equip cuidarà al client.



- És molt fàcil identificar un tòxic.



Sí, però encara existeix la por en els equips d'enfrontar-se amb aquest cap. He de reconèixer que cada vegada es troba menys aquest perfil de cap tòxic, però sí que és veritat que de vegades els equips els hi costa aixecar la veu.