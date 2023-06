Com de satisfets estan els catalans amb el seu lloc de residència?

D'acord amb l'estudi Satisfets amb la nostra Llarelaborat pel Grup Mutua Propietarios, encara que tinguéssim l'oportunitat de canviar de residència, un 60% dels catalans assegura que desitjaria continuar vivint a Catalunya, mentre que un 33% estaria obert a nous destins a Europa. L'estudi, que aprofundeix en les percepcions dels catalans entorn del tipus i a la ubicació del seu habitatge i als seus desitjos de cara a un futur, destaca que els catalans més satisfets amB el seu lloc de residència són els barcelonins (91%), seguits dels gironins, els lleidatans i els tarragonins, tots ells amb un 89%.

Europa queda lluny, però què passa amb la resta de Espanya?

No obstant això, encara que mudar-nos a un altre país s'observa com una opció llunyana, succeeix el contrari si ens plantegen el trasllat a una altra comunitat autònoma. En concret, sis de cada deu (61%) catalans triaria una altra regió per viure, sent les més desitjades Andalusia (11%), País Basc i Illes Balears (9%) i Illes Canàries (7%).

Els catalans tenim clares les nostres preferències pel que fa al tipus d'hàbitat: a un 25% li agradaria viure en una petita o mitjana ciutat, un 23% es decanta per la costa, mentre que el poble és l'opció triada per un 18% dels catalans. A un 11% l'atrau el camp i només a un 9% li agrada el centre de la gran ciutat, o les afores (8%).

“La qualitat de l'habitatge, l'entorn i la interacció social són tres dels factors més importants a l'hora de determinar el grau de satisfacció residencial i, en aquest aspecte, podem afirmar que els catalans estan molt satisfets amb la seva llar”, explica Ramón Gómez , Delegat a Barcelona i Balears del Grup Mutua Propietarios.

Estem realment predisposats a canviar d'habitatge?

D'acord amb el mateix estudi, un 29% afirma que és segur o probable que canviï d'habitatge en els pròxims anys i, en aquest punt, l'edat és el principal element promotor del canvi, sent els menors de 35 anys els que en una major proporció confirmen que ho faran.

Així mateix, altres elements que impulsen un potencial canvi d'habitatge són el tipus de tinença. En concret, més del 50% de les persones que estan de lloguer afirmen que es mudaran en els pròxims anys, igual que els qui habiten en habitatges més petits.