Com aprofitar l'activitat física camuflada que fem al dia a dia?

Avui volem conèixer a una persona que practica delVilpa, Òscar Estivill.



- Què és el Vilpa i com ho vas conèixer?



Ho practico des de fa molt de temps, ja que soc una persona el que li agrada fer molt fer esport, el que m'agrada més és córrer, però hi ha dies que et costa trobar un moment per anar, llavors opto més per fer petites accions, com per exemple, en compte d'agafar l'ascensor, pujo per les escales o quan torno cap a casa en comptes d'agafar el metro, torno caminant. Sembla una ximpleria, però realment marca la diferència.



- Ho feies abans que l'anomenessin Vilpa?



La paraula la conec des de fa molt poc. Em considero una persona que a escala de rutina ho tenia molt interioritzat, pensa que per mi és molt important, estic acabant la facultat i em trobo a moments de molta feina, estrès i exàmens i trobar aquest moment durant el teu dia és molt important, la veritat és que em fas sentir molt millor.



- Explica'ns com és un dia de Vilpa per tu.



El telèfon mòbil tinc una aplicació que em permet veure les escales que pujo durant el dia o el que camino, vaig mirar la mitjana que feia i posava que al llarg del dia pujava uns 20 pisos i si això homultipliques per cinc, de dilluns a divendres, és com pujar un Empire State Building. Si ho mires en perspectiva, no és cap bajanada.



- Es tracta d'un exercici càrdio?



Sí, utilitzes tot el teu cos. A part de tot l'exercici que et manté en forma, també et fa sentir bé amb tu mateix i això és molt important.