Cada cop més instituts fan fora els mòbils

Sempre que es produeixen revolucions tecnològiques, s'apliquen a l'educació. Els mòbils són una gran eina sempre que s'utilitzin de forma correcta. De fet, molts instituts arreu de Catalunya han decidit prohibir el seu ús a les escoles excepte per qüestions puntuals. Parlarem amb la directora de l'institutCan Record, Sant esteve de Palautordera, Rosa Lemos.



- Per què vau decidir posar en marxa l'institut sense mòbils?



Fa gairebé més de dos anys que ho estem aplicant i la veritat és que els resultats són molt bons. Vam decidir fer el pas perquè vulguis o no és una addicció, els nens s'han deixat de fer coses per estar pendents del mòbil. Creiem que el centre de ser un lloc on durant aquelles hores els hem de salvaguardar d'aquestes addiccions i dedicar-se a treballar, estudiar i aprendre.



- No poden portar el mòbil des que entren en l'escola?



Sí des de bon principi ho vam acordar amb tota la clàusula de professors, van veure que hi havia centres on ho feien de diferents maneres com deixar el mòbil a l'hora del pati o utilitzar-ho en certs moments, però vam pensar que això crearia més problemes i que seria difícil de gestionar per part dels alumnes, per tant, vam decidir que en el centre no és necessari el mòbil, si és una urgència poden fer una trucada des del mateix centre i si es dona el cas que l'alumne viu lluny, el telèfon mòbil l'ha de deixar a la motxilla sense so i no el poden treure ni el canvi de classe, ni al pati, només quan surten del centre.



- Com va ser la reacció dels alumnes?



Ho van acceptar bé perquè va ser molt principi, si fos ara mateix costaria molt més. La reacció va ser bastant neutral i per part de les famílies va ser molt positiva.