Son cinco amarillas para él. Javi Puado no va a poder jugar mañana por sanción, así que el Espanyol de Manolo González va a tener que afrontar un reto: suplir al capitán, que lleva jugados todos los partidos como titular desde que se perdiera el duelo en San Mamés del 19 de octubre del pasado año. Es la vida sin Puado. Diez goles contemplan en Liga, con los tres últimos de penalty. Pese a que el 7 no anote en jugada desde el 17 de enero (el golazo ante el Valladolid), la importancia de Puado en el juego colectivo del equipo es cada vez mayor, exponencial junto al interés por la renovación que está mostrando el club.

El entrenador ha trabajado a puerta cerrada toda la semana por lo que es difícil saber qué idea tiene en la cabeza. El centro del campo parece intocable, con los acertadísimos Pol Lozano y Urko González y la feliz irrupción de Edu Expósito en los dos últimos choques. Roberto Fernández estaría arriba, al igual que un Antoniu Roca parece haberle ganado la partida a Jofre Carreras. Y ahí es donde aparece la duda. ¿Quién suple a Puado ante el Getafe en Viernes Santo? Comparece el propio Jofre, o Alex Kral en una posición que podría ser un aliciente para él, más cerca del último pase y de donde se deciden las jugadas. Otra opción que se podría plantear es la de darle una oportunidad, casi única, a Pere Milla, que no es titular desde la jornada 1 de la Liga en aquel lejano y olvidado triunfo del Valladolid en Pucela. Hubo un tramo de temporada en el que Álvaro Tejero fue un habitual en las rotaciones. No obstante lleva más de un mes sin jugar ni un solo minuto.

La afición sabe de la importancia del choque de mañana ante el Getafe de Bordalás. Se está movilizando para que la grada esté lo más llena posible en un situación que ya no es límite: quedan dos detalles, dos buenas semanas para lograr la salvación matemática. Y todo pasa por ahora por hacerlo aunque solo sea una semana sin Puado en el campo.