Ante Tomic: “A Ricky Rubio lo veo preparado para competir”

En unos días Ricky Rubio se volverá a vestir de corto para saltar a una cancha de baloncesto. Han pasado 16 meses desde la última vez que Ricky jugó un partido oficial; fue el 2 de junio de 2024 y defendiendo la camiseta del FC Barcelona. Ha llovido mucho, Ricky tiene 34 años camino de los 35 que cumplirá el 21 de octubre. Muchos dieron por finiquitada su carrera profesional; en realidad se ha especulado mucho si estaba retirado o si más pronto que tarde iba a hacer oficial lo que parecía un final anunciado por el paso del tiempo.

Solo Ricky Rubio era y es dueño y señor de su futuro si en algún momento ha tenido claro que hacer y el tiovivo que es la vida no le ha llevado a plantearse mil escenarios diferentes. Ricky ha regresado a Badalona, su casa, para cerrar el círculo. Ahora, 16 años después vuelve a defender los colores verde y negro del Joventut de Badalona. El equipo con el que debutó con ficha cadete, deslumbró al mundo y dio el salto a la Selección y a la NBA. Ricky ha vuelto a jugar al baloncesto y, esto por si solo, es una gran noticia.

Desde el momento en que se anunció su fichaje por la Penya se han suscitado muchas preguntas sobre su rendimiento, lo que puede aportar y cómo está para rendir al máximo nivel en una temporada exigente. Esta semana en 'Showtime', el programa de baloncesto de COPE, hemos hablado con Ante Tomic, el capitán del Joventut: “Hay que preguntar a Ricky si le metéis mucha presión o no. Personalmente, me alegro de poder jugar con un jugador tan bueno e importante. Creo que nos puede aportar muchas cosas dentro y fuera de la pista. Se habla mucho de si necesita este tiempo… Yo lo veo bien y con ganas… Lo veo preparado para competir”

Ricky ha vuelto a Badalona por la puerta grande: es el hijo pródigo y además ha sido elegido como el segundo capitán. Su regreso ha despertado una gran ilusión entre la afición del Joventut. Veremos en los partidos en casa de los verdinegros si las gradas del Palau Olímpic suman más aficionados con la vuelta del chico maravilla. De momento sabemos que, casualidades del destino, Ricky re debutará con el Joventut en Granada; el mismo escenario y el mismo rival de su debut el 15 de octubre de 2005 con 14 años (se convirtió en el debutante más joven de la Liga ACB).

Ricky Rubio nos ha enseñado como se puede jugar al baloncesto sentando cátedra pero manteniendo la humildad por bandera. Con él hemos aprendido a sufrir, a llorar y a reír siguiendo su carrera. Hemos visto como quemaba etapas antes de lo que, por edad, tocaba. Ahora, aunque sea un pedacito, vamos a disfrutar de Ricard Rubio Vives que bien vale la pena pagar una entrada por verlo jugar.